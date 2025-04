“Profumi d’Africa” a Calolziocorte

Nell’ambito del progetto CoDING – Competenze Digitali e lINGuistiche per il Lavoro e l’Integrazione, promosso da Les Cultures (capofila) con Spazio Condiviso come partner, il progetto Tea Time organizza “Profumi d’Africa”, un corso di cucina per scoprire sapori e tradizioni di alcuni paesi africani.

L’iniziativa, organizzata presso il Circolo Arci Spazio Condiviso in Piazza Regazzoni 7 a Calolziocorte, offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella cultura gastronomica di Senegal, Egitto e Marocco attraverso tre appuntamenti imperdibili. Il programma:

● 5 aprile, dalle 9.00 ale 12.00 – SENEGAL: preparazione dei Fataia, panzerotti di pasta di pane ripieni di tonno e pomodoro o verdure.

● 12 aprile, dalle 9.00 alle 12.00 – EGITTO: realizzazione della BasBusa, un dolce con cocco o frutta secca.

● 17 maggio, dalle 9.00 alle 12.00 – MAROCCO: degustazione e preparazione del Malawi (pane tipico), Baghrir (dolce mille buchi) e Atay (tè alla menta).

E’ richiesto un contributo di 20 euro per 1 lezione, 35 euro per 2 lezioni oppure 50 euro per 3 lezioni. Per prenotarsi è necessario compilare il seguente form.

Per partecipare è necessaria la tessera Arci 2024/2025. Possibilità di tesserarsi in loco al momento del corso. Contatti stampa: Marta Plebani +39 331 780 9028.