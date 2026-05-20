Di seguito la programmazione al Cine-Teatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Ad aprire la settimana sarà mercoledì 20 maggio la prima visione assoluta di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson che continua a richiamare pubblico in tutta Italia. Il film ripercorre la vita del Re del Pop, dagli esordi nei Jackson Five fino alla consacrazione mondiale, mostrando non solo il talento straordinario dell’artista ma anche le fragilità personali e il peso della fama.

Prosegue poi la rassegna cineforum “I Colori del Cinema 2025-26”, che vedrà protagonista giovedì 21 maggio Los Domingos, mentre nei giorni successivi spazio a Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, thriller ispirato a una vicenda realmente accaduta. Come da tradizione, le proiezioni del venerdì saranno accompagnate dalla presentazione e dal commento del giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Nel fine settimana il programma propone due importanti prime visioni. Da una parte Il diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel del cult che ha segnato una generazione, riportando sul grande schermo i celebri personaggi interpretati da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Dall’altra The Drama – Un segreto è per sempre, thriller sentimentale che mescola mistero e tensione psicologica, costruendo una storia fatta di segreti, relazioni fragili e colpi di scena.

Mercoledì 27 maggio il cinema ospiterà anche un appuntamento speciale dedicato alla montagna con la proiezione del documentario Straordinarie, diretto da Giorgia Lazzarini. Il film racconta la vita di sei donne rifugiste che hanno scelto di vivere e lavorare in alta quota, custodendo alcuni dei rifugi più suggestivi delle Alpi. In sala sarà presente Anna Bortoletto, gestrice del Rifugio Grassi, per incontrare il pubblico e approfondire i temi affrontati dal documentario.

La programmazione proseguirà poi nei giorni successivi con nuovi appuntamenti del cineforum e altre prime visioni. Tra queste Lo straniero, nuovo titolo della rassegna “I Colori del Cinema”, ma anche Pecore sotto copertura, commedia dal tono leggero e ironico, Antartica – Quasi una fiaba, racconto dalle atmosfere suggestive e avventurose, e “Illusione”, thriller dalle tinte misteriose.

A chiudere il calendario sarà infine, venerdì 6 giugno, una speciale lezione-spettacolo dal titolo I film che hanno cambiato il mondo, guidata da Claudio Negri: un viaggio nella storia del cinema attraverso le opere che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo e nella cultura popolare.