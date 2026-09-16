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Programmazione al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Per la Rassegna Film di Qualità, da Martedì 15 a Giovedì 17 Settembre, sempre alle 21.00 (mercoledì spettacoli alle 15.00 e alle 21.00) e nel weekend, Sabato 19 (21.0) e Domenica 20 Settembre (15.30), il cinema propone la visione diOdissea, il film di Christopher Nolan.

Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all’isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l’Ade e a una lunga sosta sull’isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope.

L’epica si fa cinema in Odissea di Christopher Nolan, con impressionanti mezzi produttivi e sforzi tecnici, ma pure con una intelligente e attuale rilettura.

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