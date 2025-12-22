Programmazione al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione nel periodo festivo del Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Si comincia il Lunedì 22 e Martedì 23 dicembre alle 21.00 con Per te, film diretto da Alessandro Aronadio e interpretato da Edoardo Leo. Ambientata a Roma, la storia racconta il rapporto profondo tra Paolo e il figlio undicenne Mattia. Paolo, poco più che quarantenne, è affetto da una rara forma di Alzheimer precoce e inizia lentamente a perdere la memoria. Consapevole che i ricordi che ancora conserva sono destinati a svanire, l’uomo cerca di vivere ogni istante con intensità, condividendo la quotidianità con il figlio e con la moglie Michela, con cui ha un legame molto forte. Allo stesso tempo prova a ricucire il rapporto con il fratello Nicola, dal quale è distante da tempo. Un film delicato e toccante, che affronta il tema della malattia e della memoria con grande sensibilità, mettendo al centro l’amore familiare e il valore del tempo condiviso.

Dal 25 dicembre prende invece il via l’attesissima prima visione di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Zalone del soggetto e della sceneggiatura. La commedia sarà in programmazione per tutto il periodo delle feste, con numerosi spettacoli fino al 6 gennaio, confermandosi come il titolo di punta del Natale cinematografico.

Checco Zalone interpreta un viziato erede di un impero di fabbricanti di divani, costretto ad abbandonare improvvisamente la sua vita agiata. Alla ricerca della figlia adolescente scomparsa, si ritrova sul Cammino di Santiago, lungo i percorsi di pellegrinaggio che conducono a Santiago di Compostela. Questo viaggio improbabile e faticoso diventa l’occasione per un profondo confronto tra padre e figlia e per una riscoperta reciproca. Tornano i temi cari al cinema di Zalone: il viaggio rocambolesco, il confronto tra ricchezza e povertà, lo scontro generazionale e uno sguardo ironico ma non superficiale sull’Italia contemporanea.