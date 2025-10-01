Programmazione al Cinema De Andrè a Mandello del Lario
Da ottobre al Cinema De Andrè di Mandello del Lario tornano i week-end di cinema con tante novità e appuntamenti da non perdere.
Si parte Sabato 4, Domenica 5 e Lunedì 6 ottobre con “Elisa”, primo titolo proposto.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
