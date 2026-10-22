Programmazione al Cinema Palladium di Lecco
La settimana al Palladium di Lecco inizia con la rassegna I giovedì del Palladium, per la quale viene proposto, per Giovedì 22 Ottobre alle 21.00, Come ti muovi sbagli. Diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio, ultimo lavoro dello sceneggiatore e regista romano che conferma il suo stile garbato, mai volgare con una divertente storia dove si sorride.
Cosa succede ad un nonno, vedovo, che si gode placidamente la sua vita con ritmi soft e blandi se la figlia che abita in Germania, dopo la separazione con il marito tedesco, gli piomba in casa insieme ai due nipoti?
Scardinate le vecchie abitudini deve affrontare nuove e urgenti situazioni, nella speranza che il fedifrago genero raggiunga a piedi (come forma di espiazione) la famiglia.
Gianni Di Gregorio si conferma ancora una volta, affiancato da una brillante Greta Scarano nel ruolo della figlia.
In prima visione Venerdì 23, Sabato 24, Domenica 25 e Lunedì 26 Ottobre (sempre alle 21.00, esclusa domenica, quando si terrà alle 20.30) sarà visibile L’estranea, il film italiano nella rosa dei candidati all’Oscar come miglior film straniero.
Thriller psicologico con forti venature di horror, genere in cui è specializzato il giovane regista Paolo Strippoli (classe 1993), si può senz’altro dire che tenga incollato alla poltroncina lo spettatore per l’intera durata, con un finale sorprendente e spiazzante.
Diviso in quattro capitoli, ognuno dedicato ai componenti della famiglia barese Colonna (madre, padre, figlio e figlia), con un epilogo, il film spazia dal 1999 al 2026, narrando le vicende di una famiglia borghese e “arrivata” che vengono pilotate da una enigmatica figura, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi.
Jasmine Trinca nel ruolo della madre conferma le sue indiscusse qualità attoriali, ma è senz’altro la storia (il plot) ad avvolgere lo spettatore in un’atmosfera gotica e rarefatta dai chiaro/scuri inquietanti. La colonna sonora del francese Rob, insieme a “Narcotic” dei Liquido e a “Nessuno” dei Baustelle contribuiscono alla tensione filmica.
Non manca l’intrattenimento per famiglie con Taddeo – L’Esploratore e la Lampada Magica, in programma per Domenica 25 alle 17.00. L’opera è film di animazione spagnolo che propone una storia fantastica con viaggi per il mondo (Perù, Grecia e Medio Oriente) e nel tempo con un ritorno al 1502 fino a visitare la grotta di Alì Babà e dei 40 ladroni.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
Mostra “Vette incantate “
Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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Lecco
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22 Ottobre 2026
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