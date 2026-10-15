Programmazione al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Si inizia mercoledì 14 ottobre alle 21.00 con Forest – Il futuro ha radici antiche. Per la rassegna del giovedì è in programma La Torta Del Presidente per giovedì 15 ottobre alle 21.00. Venerdì 16, Sabato 17, Domenica 18 (doppia programmazione alle 17.00 e alle 20.30) e Lunedì 19 ottobre, sempre alle 21.00, andrà in onda L’estranea.

Forest – Il futuro ha radici antiche: due ragazzi e due ragazze raccontano la loro esperienza di uno stage con il Corpo Forestale di Asiago, il territorio colpito dalla devastante tempesta Vaia del 2018 che ha provocato l’abbattimento di migliaia di alberi.

I ragazzi, seguiti con attenzione, avranno modo di confrontarsi con le tecniche di forestazione, di monitoraggio della salute degli alberi e del lungimirante lavoro di riforestazione. Un film dal forte significato ambientale ed ecologico.

La Torta Del Presidente è il terzo film della rassegna (giovedì 15 ottobre) e ci racconta le vicende di Lamia una bambina di nove anni che, nel pieno dell’embargo vissuto dall’Iraq nella prima Guerra del Golfo (1991) viene incaricata di preparare una torta in occasione del compleanno del dittatore Saddam Hussein.

In realtà l’Iraq vive dei momenti molto difficili dove trovare un po’ di farina, zucchero e uova è un’impresa impossibile, ma la propaganda di regime non intende ammetterlo.

Insieme all’amico Saeed e alla nonna Bibi, riuscirà Lamia nell’impresa?

Un film delicato e tenero che ci ricorda che ancor oggi sono proprio i bambini a vivere la durezza della guerra.

L’estranea è il terzo lungometraggio diretto dal giovane Paolo Strippoli (classe 1993) è un thriller psicologico con un cast di prim’ordine: Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e rappresenterà l’Italia come candidato come miglior film straniero nella prossima edizione degli Oscar.

Ambientato nella Bari del 1999 e nella Roma dei giorni nostri il film, dal solido impianto di Strippoli, è diviso in quattro capitoli e ognuno è dedicato ai componenti di questa famiglia alto/borghese che dietro ai successi, alle ricchezze nasconde una terribile verità.

Le venature horror e l’ambientazione gotica e faustiana non mancheranno di coinvolgere lo spettatore fino all’epilogo.