Programmazione Cine Minimo

Riparte a Lecco la rassegna Cine Minimo, proposta culturale ormai riconoscibile per la sua attenzione al cinema d’autore internazionale e alle opere più significative del panorama contemporaneo. La nuova programmazione, ospitata allo Spazio Teatro Invito di Lecco accompagnerà il pubblico da gennaio a marzo con una selezione di film provenienti da tutto il mondo, arricchita da incontri con registi e serate speciali in collaborazione con realtà culturali del territorio.

La rassegna prende il via Martedì 13 Gennaio con Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, documentario girato tra Francia, Palestina e Iran che affronta con forza e urgenza il tema del genocidio a Gaza. La serata è realizzata in collaborazione con il coordinamento “Stop al genocidio” e “Gaza chiama”.

Martedì 20 Gennaio sarà invece la volta di Scomode verità di Mike Leigh, uno dei maestri del cinema britannico, con un’opera che conferma il suo sguardo lucido e implacabile sulle dinamiche sociali e familiari.

Il mese si chiude Martedì 27 Gennaio con Orfeo di Virgilio Villoresi, film italiano che verrà presentato alla presenza del regista.

A febbraio la rassegna prosegue Martedì 3 Febbraio con L’amore che non muore di Gilles Lellouche, intenso dramma franco-belga, seguito Martedì 10 febbraio da Vita privata di Rebecca Zlotowski, raffinato ritratto psicologico ambientato nella Francia contemporanea.

Martedì 17 Febbraio arriva Sinners di Ryan Coogler, produzione statunitense che segna uno dei titoli più attesi della rassegna, mentre Martedì 24 Febbraio è in programma Un film fatto per bene di Franco Maresco, con proiezione e dialogo con il regista, in un appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo.

Il mese di marzo si apre Martedì 3 Marzo con Enzo di Laurent Cantet e Robin Campillo, film francese che prosegue la riflessione sociale e politica cara ai due autori. Martedì 10 Marzo sarà proiettato The Life of Chuck di Mike Flanagan, adattamento statunitense di un racconto di Stephen King.

Martedì 17 Marzo spazio a La meccanica delle cose di Alessandra Celesia, con proiezione e dialogo con la regista, mentre Martedì 24 Marzo arriva Il sentiero azzurro di Gabriel Mascaro, coproduzione tra Brasile, Messico, Olanda e Cile. La rassegna si chiude Martedì 31 marzo con Love di Dag Johan Haugerud, film norvegese che conclude il percorso primaverile di Cine Minimo.

I film sono proposti al prezzo di 5 euro per l’ingresso singolo, 4 euro per il ridotto, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti convenienti.