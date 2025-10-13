Programmazione Cine Minimo

Ritorna a Spazio Teatro Invito, a Lecco, Cine Minimo. Di seguito la programmazione per Ottobre, Novembre e Dicembre. Tutti gli spettacoli si tengono alle 21.00. Il prezzo dell’ingresso singolo è di 5 euro, mentre il ridotto costa un euro in meno. È possibile abbonarsi per 4 ingressi a 15 euro, oppure a tutta la rassegna per 35 euro.

Si inizia Martedì 14 Ottobre con Upshot di Maha Haj. Palestina, 2024, 34’. La serata è in collaborazione con Gaza chiama, Lecco risponde. L’ingresso a sottoscrizione a sostegno del progetto “tenda scuola a nuseirat”.

Prosegue Martedì 21 Ottobre con Kneecap di Rich Peppiatt. Irlanda, 2024, 105’. La serata in collaborazione con associazione risuono.

Martedì 28 Ottobre sarà proiettato Queer di Luca Guadagnino. Italia/USA, 2025, 151’,

serata in collaborazione con renzo e lucio.

Si continua Martedì 4 Novembre con L’erede di Xavier Legrand. Francia, 2023, 112’.

Martedì 11 Novembre sarà possibile vedere Sotto le foglie di François Ozon. Francia, 2024, 102’.

Successivamente, Martedì 18 Novembre sarà dato The shrouds di David Cronenberg, Canada/Francia, 2024, 119’.

Si prosegue Sabato 22 Novembre con Sirene wave movie focus a cura di Ilaria Pezone, con la collaborazione di Dario Stefanoni, alla presenza della regista Maite Abella. La serata è a ingresso libero.

Martedì 25 Novembre sarà proiettato Sex di Dag Johan Haugerud. Norvegia, 2024, 125’,

serata in collaborazione con Renzo e Lucio.

Poi Martedì 2 Dicembre ci sarà L’uomo nel bosco di Alain Guiraudie, Francia, 2023, 103’.

La rassegna continua Martedì 9 Dicembre con La gazza ladra di Robert Guédiguian, Francia, 2024, 101’

Come ultimo spettacolo, Martedì 16 Dicembre, sarà proiettato Amichemai di Maurizio Nicchetti, Italia, 2024, 90’, che sarà proiettato alla presenza dell’autore.