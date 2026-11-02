Programmazione cineforum “I colori del cinema”

La programmazione del cineforum I colori del cinema del cine-teatro Cardinal Ferrari di Galbiate è da sempre insuperabile in fatto di qualità sulla scelta delle pellicole. Ma i film proposti in questa seconda parte della rassegna sono a dir poco imperdibili.

Stiamo parlando di film come L’estranea, presentato a Venezia e film italiano candidato a competere ai prossimi premi Oscar, di Wild Horse Nine, forse il più bel film di quest’anno al Lido, di Minotaur, Gran premio della Giuria all’ultima edizione di Cannes. E ancora, in programma pure Love me tender, Ragione e Sentimento e Look Back. Insomma, scusate se è poco.

Ovviamente non cambia la formula del nostro apprezzato cineforum: appuntamento al venerdì, lunedì e giovedì alle 21.00, più proiezione anche al giovedì alle 15.00. E, poiché squadra che vince non si cambia, anche in questa seconda parte della rassegna sarà presente il nostro critico cinematografico Gabriele Lingiardi, che accompagnerà gli spettatori con le sue consuete e apprezzate analisi prima e dopo le proiezioni, per questa seconda parte nella serata del lunedì alle ore 21.

Ma vediamo il programma con date e dettagli. Si ricomincia, il 6, 9 e 12 novembre con Love me tender, commedia dai risvolti sociali, con un bambino di 8 anni conteso dai genitori dopo il divorzio. Si prosegue con L’estranea, il 13, 16 e 19 novembre, un vero e proprio thriller del bravissimo regista italiano Paolo Strippoli presentato a Venezia con tanto di commenti lusinghieri anche per la sua originalità. Un film rivelazione, a tratti horror, che appunto è stato scelto come pellicola italiana candidata per gli Oscar. Vi sorprenderà.

Decisamente romantico, invece, Ragione e sentimento, sullo schermo il 20, 23 e 26 novembre, un classico che non stanca mai, nuovo adattamento cinematografico dell’iconico romanzo di Jane Austen. E si prosegue con l’imperdibile Wild Horse Nine, meritata Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a John Malkovich: 27, 30 novembre e 3 dicembre. Ambientato nell’Isola di Pasqua, il film di Martin McDonagh segue la storia di due agenti della Cia poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. Drammatico ed esilarante, un film che a Venezia ha meritato lunghi minuti di applausi.

E siamo a un altro film premiato, questa volta a Cannes: si tratta di Minotaur, in programmazione il 4, 7 e 10 dicembre: siamo in Russia quando inizia la guerra con l’Ucraina, storia e drammi personali si succedono in un thriller a dir poco avvincente. Ultima di questa seconda parte del cineforum, l’11, 14 e 17 dicembre, la delicata storia intitolata Look Back del maestro giapponese Kore’eda, adattamento live action dell’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, che vede protagoniste due ragazzine tra disegni e paesaggi fiabeschi, seppur con tinte anche drammatiche.