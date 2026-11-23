Prosegue la programmazione di CineMinimo a Spazio Teatro Invito di Lecco con una tre giorni fatta di qualità e visioni importanti.

Si inizia Lunedì 23 novembre, alle 21.00 con Sirene Wave Movie.

Si prosegue Martedì 24 novembre, sempre alle 21.00 con La cronologia dell’acqua di Kristen Stewart, Stati Uniti, Francia, Lettonia, Regno Unito, 2025, 128’. La celebre attrice esordisce dietro la macchina da presa adattando il bestseller autobiografico di Lidia Yuknavitch: un racconto fisico e sensoriale in cui una giovane nuotatrice cerca una via di fuga dagli abusi subiti. Serata in collaborazione con Forum Salute Mentale

Serata conclusiva Mercoledì 25 novembre, alle 21.00 con La casa delle donne di Melisa Godet, Francia, 2025, 110′. Alla Maison des femmes, alle porte di Parigi, c’è una squadra di donne che accoglie, ascolta, cura, assiste altre donne, che subiscono o hanno subito violenza, per aiutarle a ritrovare la libertà e a riprendersi il diritto di scegliere autonomamente riguardo alla propria vita e al proprio corpo. In questo luogo speciale, Diane, Manon, Inès, Awa, con le colleghe e i colleghi, combattono tutti i giorni contro la mancanza di fondi pubblici e lo spettro della chiusura, ma anche contro la stanchezza, le ricadute, la sensazione d’impotenza, e perfino una pandemia, cercando di ricostruire il coraggio e il futuro delle donne che lo hanno perso, e anche dei loro figli, che della violenza domestica sono sempre vittime collaterali. Serata in collaborazione con Telefono Donna Lecco