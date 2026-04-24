Di seguito la programmazione settimanale al Cine-Teatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Ad aprire il calendario, mercoledì 22 aprile alle 21.00, sarà Tienimi presente, opera prima di Alberto Palmiero, presentata alla Festa del Cinema di Roma e premiata come Miglior Opera Prima. Per l’occasione saranno presenti in sala lo stesso Palmiero, regista e attore protagonista, insieme all’attrice Gaia Nugnes, intervistati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi. Un appuntamento speciale, con ingresso gratuito per gli under 25.

Prosegue la rassegna cineforum I Colori del cinema – 2025-26 con La mattina scrivo, in programma giovedì 23 aprile alle 15.00 e 21.00, e con L’agente segreto, previsto venerdì 24 e lunedì 27 aprile alle 20.45, oltre alla proiezione di giovedì 30 aprile. I film del cineforum saranno accompagnati, come di consueto, dalla presentazione e dal commento critico di Dario Lingiardi.

Grande attesa nel fine settimana per la prima visione assoluta di Michael, biopic dedicato a Michael Jackson. Il film sarà proiettato sabato 25 aprile alle 17.00 e 21.00, domenica 26 aprile alle 16.00, 18.15 e 21.00, e martedì 28 aprile alle 15.00 e 21.00, con tariffa speciale pomeridiana. Un racconto che ripercorre la carriera e la vita del Re del Pop, tra successi planetari e aspetti più intimi e controversi.

Il programma proseguirà poi con un appuntamento extra cineforum mercoledì 29 aprile, con Fino all’ultimo respiro di Godard, pensato come introduzione alla visione di Novelle Vogue, previsto l’1, il 4 e il 7 maggio.

Tra le altre prime visioni in arrivo nei primi giorni di maggio spicca Il diavolo veste Prada 2, sequel di uno dei film più amati dal pubblico, proposto in diversi orari tra il 1 e il 5 maggio.

A completare la proposta culturale, mercoledì 6 maggio sarà la volta di Sentimental Value, nuovo appuntamento del cineforum che conferma l’attenzione della sala per il cinema di qualità e per il confronto con il pubblico.