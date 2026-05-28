Di seguito la programmazione settimanale al Cine-Teatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Mercoledì 27 maggio alle 21.00 spazio a Straordinarie, documentario inserito nel ciclo Vivere la Montagna. Diretto da Giorgia Lazzarini, il film racconta la vita di sei donne rifugiste che hanno scelto di vivere e lavorare in alta quota, diventando custodi di alcuni dei rifugi alpini più suggestivi del Nord Italia. Una storia di coraggio, determinazione e passione per la montagna che sarà arricchita dalla presenza in sala di Anna Bortoletto, gestrice del Rifugio Grassi.

Prosegue contemporaneamente anche la rassegna cineforum I Colori del Cinema 2025-26, che giovedì 28 maggio proporrà Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, thriller ispirato a una vicenda realmente accaduta. Nei giorni successivi il cineforum continuerà con Lo straniero, previsto tra il 29 maggio e il 4 giugno, sempre accompagnato dalle introduzioni e dai commenti del giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Il fine settimana sarà invece dedicato alle prime visioni. Arriva infatti Pecore sotto copertura, commedia proposta tra il 30 maggio e il 3 giugno, mentre in fascia serale spazio ad Antartica – Quasi una fiaba, film dalle atmosfere suggestive e avventurose che accompagnerà gli spettatori in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione.

Venerdì 5 giugno il Cine-Teatro ospiterà inoltre una serata speciale intitolata I film che hanno cambiato il mondo, una lezione di cinema in chiave pop guidata da Claudio Negri, pensata come un viaggio attraverso le opere che hanno lasciato un segno nella storia del cinema e nella cultura contemporanea.

La programmazione proseguirà poi con nuove prime visioni come Amarga Navidad, in arrivo dal 6 al 9 giugno, e A cena con il dittatore, film proposto in diverse serate speciali a prezzo ridotto. A chiudere il calendario sarà Disclosure Day, nuova prima visione assoluta in programma dal 12 al 16 giugno, inserita anche nell’iniziativa nazionale “Cinema in Festa”, con ingresso promozionale dedicato al pubblico.