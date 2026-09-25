Di seguito la programmazione settimanale al Cine-Teatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Si parte mercoledì 23 settembre alle 20.45 con la proiezione dell’Odissea, per poi proseguire giovedì 24 settembre alle 21.00 con la pellicola Agent of Happiness – Il Bhutan e la felicità.

Per la rassegna I Colori del cinema – 2026-27, che vede anche quest’anno la presenza del giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingardi, si apre con Rebuilding, programmato per venerdì 25 settembre alle 21.00, lunedì 28 settembre alle 21.00 e giovedì 1 ottobre con una doppia proiezione alle 15.00 e alle 21.00.

Successivamente sarà la volta dell’opera Yellow Letters, prevista per venerdì 2 e lunedì 5 ottobre alle 21.00, oltre alla doppia proiezione di giovedì 8 ottobre alle 15.00 e 21.00.

Ampio spazio viene garantito anche alle prime visioni e all’intrattenimento dedicato a bambini e famiglie. Per i più piccoli è in arrivo Paw Patrol: Missione Dinosauri, in scena sabato 26 settembre alle 17.00 e domenica 27 settembre alle 16.30. Gli amanti del grande schermo potranno inoltre godersi la visione di Tony – Diario di un giovane cuoco, programmato per sabato 26 settembre alle 21.00 e domenica 27 settembre nei due spettacoli delle 18.15 e delle 20.30.

Tra le proposte in prima visione assoluta spicca la pellicola Naza, proposta martedì 29 settembre alle 15.00 e 21.00, mercoledì 30 settembre alle 21.00 e mercoledì 7 ottobre sempre alle 21.00, evidenziando che per la proiezione pomeridiana di martedì 29 settembre è prevista una promozione speciale con ingresso per tutti a 5 euro. A completare la ricca offerta del mese di ottobre arriva un’altra prima visione assoluta, il film Digger, proiettao sabato 3 ottobre alle 17.00 e 21.00, domenica 4 ottobre alle 15.30, 18.00 e 20.30, per concludere martedì 6 ottobre alle 15.00 e 21.00.