Comune di Lecco
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte presenta una nuova settimana di programmazione che mette al centro il cinema d’autore e il racconto di grandi percorsi umani e artistici.

Da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, alle 21.00, torna la Rassegna Film di Qualità con Tre ciotole, film diretto da Isabel Coixet e interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, affiancati da Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi e Francesco Carril. Il film racconta la fine di una lunga relazione sentimentale e il difficile percorso di elaborazione della perdita. Marta, lasciata da Antonio dopo sette anni di vita insieme, affronta l’assenza dell’uomo in modo contraddittorio e doloroso, continuando a insegnare educazione fisica al liceo, mangiando in maniera disordinata e sfogando la propria frustrazione attraverso recensioni anonime e feroci al ristorante dell’ex compagno. Accanto a lei, in una dimensione sospesa tra ironia e solitudine, c’è il cartonato di un cantante K-pop coreano, silenzioso confidente delle sue riflessioni e presenza surreale che accompagna le sue notti. Un film intimo e delicato, capace di raccontare con sensibilità il dolore, l’autoinganno e la ricerca di un nuovo equilibrio emotivo.

Sabato 13 dicembre alle 21.00 e domenica 14 dicembre alle 15.30 e alle 21.00 sarà proiettato Attitudini: Nessuna, documentario diretto da Sophie Chiarello che segue Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini ricco di emozioni e memoria. Il film ripercorre la loro amicizia, il talento condiviso e il percorso umano e professionale che li ha portati a diventare una delle formazioni più amate della comicità italiana, offrendo uno sguardo sincero e affettuoso sul destino che li ha uniti e sul valore del lavoro fatto insieme. Una settimana che unisce cinema di qualità e racconto popolare, confermando il Cinema Auditorium come spazio di incontro e riflessione culturale per la comunità.

