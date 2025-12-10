Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte presenta una nuova settimana di programmazione che mette al centro il cinema d’autore e il racconto di grandi percorsi umani e artistici.

Da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, alle 21.00, torna la Rassegna Film di Qualità con Tre ciotole, film diretto da Isabel Coixet e interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, affiancati da Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi e Francesco Carril. Il film racconta la fine di una lunga relazione sentimentale e il difficile percorso di elaborazione della perdita. Marta, lasciata da Antonio dopo sette anni di vita insieme, affronta l’assenza dell’uomo in modo contraddittorio e doloroso, continuando a insegnare educazione fisica al liceo, mangiando in maniera disordinata e sfogando la propria frustrazione attraverso recensioni anonime e feroci al ristorante dell’ex compagno. Accanto a lei, in una dimensione sospesa tra ironia e solitudine, c’è il cartonato di un cantante K-pop coreano, silenzioso confidente delle sue riflessioni e presenza surreale che accompagna le sue notti. Un film intimo e delicato, capace di raccontare con sensibilità il dolore, l’autoinganno e la ricerca di un nuovo equilibrio emotivo.

Sabato 13 dicembre alle 21.00 e domenica 14 dicembre alle 15.30 e alle 21.00 sarà proiettato Attitudini: Nessuna, documentario diretto da Sophie Chiarello che segue Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini ricco di emozioni e memoria. Il film ripercorre la loro amicizia, il talento condiviso e il percorso umano e professionale che li ha portati a diventare una delle formazioni più amate della comicità italiana, offrendo uno sguardo sincero e affettuoso sul destino che li ha uniti e sul valore del lavoro fatto insieme. Una settimana che unisce cinema di qualità e racconto popolare, confermando il Cinema Auditorium come spazio di incontro e riflessione culturale per la comunità.