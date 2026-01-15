Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte inaugura il nuovo anno con una programmazione ricca e articolata, capace di coniugare cinema di qualità, commedia di grande richiamo e teatro.

Protagonista della rassegna fil di qualità è Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì, in programma da martedì 13 a venerdì 16 gennaio alle 21.00, con doppio spettacolo il mercoledì alle 15.00 e alle 21.00. Il regista livornese firma una commedia amara e intensa, interpretata da Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. Al centro della storia c’è Adriano Sereni, cinquantenne che vive da recluso in un’ex scuderia, segnato da un evento tragico che ha spezzato la sua esistenza e lo ha allontanato dal mondo. Ex avvocato di successo, Adriano rifiuta ogni contatto umano, mentre l’unico filo che tenta di tenere vivo è quello con il figlio Matteo, attraverso messaggi quotidiani che restano senza risposta. L’arrivo di un gruppo di giovani guidati dalla determinata Matilde, decisi a ridare vita a una villa abbandonata di fronte alla sua casa, irrompe però nella sua solitudine e mette in discussione il suo isolamento. Virzì costruisce un racconto delicato e ironico sulla possibilità di ricominciare, sul dolore e sulla difficoltà di tornare a vivere.

Nel fine settimana, sabato 17 gennaio alle 21.00, spazio alla commedia con Buen Camino di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone protagonista. Il film racconta la storia di un viziato erede di un impero industriale costretto a stravolgere la propria vita per ritrovare la figlia adolescente scomparsa. Il viaggio lo conduce lungo il Cammino di Santiago, trasformandosi in un percorso di crescita personale e di riscoperta del rapporto padre-figlia. Tornano i temi tipici della comicità di Zalone, tra satira sociale, confronto tra ricchezza e povertà e uno spassoso scontro generazionale, il tutto immerso in un’avventura rocambolesca e sorprendente.

La settimana si chiude domenica 18 gennaio alle 21.00 con il teatro. Nell’ambito della rassegna Calolziocorte a Teatro 2025/2026, la Compagnia Teatrale Lariana porta in scena la commedia Il posto fisso, l’anima mobile, uno spettacolo che promette di divertire e far riflettere, confermando la vocazione del Cinema Auditorium come spazio culturale aperto a linguaggi diversi.