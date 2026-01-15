Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte propone una nuova settimana di grande cinema all’insegna della qualità, con una programmazione che intreccia dramma, memoria storica e intrattenimento per famiglie.

Da martedì 20 a venerdì 23 gennaio, alle 21.00, torna la Rassegna Film di Qualità, con doppio appuntamento il mercoledì anche alle 15.00. In cartellone Anemone, film drammatico diretto da Ronan Day-Lewis e interpretato da Daniel Day-Lewis. Ambientato a Sheffield, in Inghilterra, il film racconta la storia di Jem, uomo segnato dalle tensioni familiari e dalla rabbia dell’adolescente Brian, figlio della sua compagna. Dopo un episodio di violenza che scuote gli equilibri domestici, Jem intraprende un viaggio solitario in motocicletta, guidato solo da alcune coordinate e da una parola d’ordine, con l’obiettivo di ritrovare il fratello Ray, da anni autoesiliato dalla famiglia e dalla società. Un percorso fisico e interiore che mette al centro il tema della responsabilità, della riconciliazione e del bisogno di legami autentici.

Nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 gennaio alle 21.00, spazio al cinema storico con Norimberga, diretto da James Vanderbilt e interpretato da Russell Crowe, Rami Malek e Leo Woodall. Il film è ambientato all’indomani della Seconda guerra mondiale e si concentra su uno dei momenti più decisivi del Novecento: il processo di Norimberga. Attraverso lo sguardo del tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra dell’esercito americano incaricato di valutare la sanità mentale dei gerarchi nazisti, prende forma un intenso confronto psicologico con Hermann Göring. Sullo sfondo della nascita del primo tribunale internazionale, il film solleva interrogativi ancora oggi attuali sul male, sulla responsabilità individuale e sul confine tra follia, obbedienza e colpa.

Non manca l’attenzione alle famiglie: domenica 25 gennaio alle 15.30 è in programma Zootropolis 2, film di animazione firmato da Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush. Judy Hopps e Nick Wilde tornano protagonisti di una nuova avventura investigativa, questa volta alle prese con l’enigmatico serpente Gary De’ Snake, che mette in crisi l’equilibrio della metropoli animale. Un racconto dinamico e divertente che, come il primo capitolo, unisce azione, umorismo e messaggi di inclusione, pensato per coinvolgere grandi e piccoli.