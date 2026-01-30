Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Il fine settimana si apre sabato 24 gennaio alle 21.00 con Norimberga, film diretto da James Vanderbilt che unisce dramma, storia e thriller. La pellicola, interpretata da Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery e Mark O’Brien, verrà riproposta anche domenica 25 gennaio alle 21.00, mentre nel pomeriggio della stessa giornata, alle 15.30, spazio all’animazione con Zootropolis 2 e alle 18.00 al grande successo Buen Camino.

Norimberga sarà inoltre proiettato in lingua originale lunedì 26 gennaio alle 21.00, offrendo agli appassionati la possibilità di apprezzare il film nella sua versione originale. Ambientato nel cuore di una delle pagine più complesse della storia contemporanea, il film racconta un intreccio intenso e carico di tensione, capace di coniugare ricostruzione storica e ritmo narrativo, per una durata complessiva di 148 minuti.

Da martedì 27 a venerdì 30 gennaio, sempre alle 21.00, torna la Rassegna Film di Qualità, con una doppia proiezione prevista mercoledì alle 15.00 e alle 21.00. Il titolo scelto è Io sono Rosa Ricci, dramma italiano del 2025 diretto da Lyda Patitucci e interpretato da Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Raiz, Gennaro Di Colandrea e Jorge Perugorría. Il film segue la vicenda di Rosa Ricci che, dopo una visita al fratello detenuto, viene rapita e condotta in un luogo isolato, dove dovrà contare solo sulle proprie forze per sopravvivere mentre i suoi carcerieri attendono un riscatto di venti milioni di euro. Un racconto teso e drammatico che mette al centro il tema della resilienza e della lotta per la libertà.

Nel fine settimana successivo, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alle 21.00, arriva sul grande schermo Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga diretta da James Cameron. Il film, della durata di 195 minuti, vede il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Oona Chaplin, e approfondisce il percorso emotivo di Jake Sully e Neytiri, alle prese con il lutto per la perdita del figlio Neteyam, mentre nuove e pericolose minacce mettono a rischio l’equilibrio di Pandora e del popolo Na’vi.

La programmazione si completa con un appuntamento dedicato alle famiglie domenica 1 febbraio alle 15.30, quando sarà proiettato SpongeBob – Un’avventura da pirati, film d’animazione diretto da Derek Drymon. SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom intraprendono una nuova avventura sulle tracce del leggendario Olandese Volante, in un viaggio tra pirati, creature marine e risate, pensato per divertire grandi e piccoli.