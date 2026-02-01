Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 2 febbraio alle 21.00 è in programma la proiezione in lingua originale di Avatar 3 – Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga diretta da James Cameron. Il film, della durata di 195 minuti, vede il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Oona Chaplin e approfondisce il percorso di Jake Sully e Neytiri, segnati dal lutto per la perdita del figlio Neteyam. Mentre Jake si prepara allo scontro e Neytiri affronta un dolore profondo, nuove minacce incombono su Pandora: il clan vulcanico dei Mangkwan, guidato dalla feroce Varang, entra in scena armato e pericoloso, mentre il destino di Spider assume un valore cruciale per il futuro dei Na’vi e dell’intero pianeta.

Da martedì 3 a venerdì 6 febbraio, sempre alle 21.00, torna la Rassegna Film di Qualità, con doppio spettacolo previsto mercoledì alle ore 15.00 e alle ore 21.00. Il film proposto è After the Hunt – Dopo la caccia, thriller drammatico diretto da Luca Guadagnino, con un cast di grande prestigio che comprende Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny.

Ambientato all’università di Yale, il film racconta la storia di Alma Himoff, stimata docente di Filosofia prossima a ottenere l’ambita cattedra. La sua vita professionale ed emotiva viene sconvolta quando la dottoranda Maggie accusa l’assistente Hank di molestie. Stretta tra l’empatia verso la studentessa e il desiderio di concedere il beneficio del dubbio al collega, Alma si trova a dover fare i conti con le proprie convinzioni, le dinamiche di potere accademico e le tensioni morali dell’era del #MeToo e della political correctness, in un racconto teso e stratificato che scandaglia colpa, responsabilità e verità.

Nel fine settimana successivo, sabato 7 febbraio alle 21.00, domenica 8 febbraio alle 15.30 e alle 21.00, e lunedì 9 febbraio alle 21.00, arriva sul grande schermo Agata Christian, delitto sulle nevi, commedia italiana diretta da Eros Puglielli. Protagonista è Christian De Sica, affiancato da Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Marcello Macchia e Giorgio Colangeli.

Il film segue le vicende di Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo affilato, invitato dalla ricca famiglia Cullman a trascorrere un weekend nella loro lussuosa residenza di montagna per promuovere un celebre gioco da tavolo. Quella che dovrebbe essere una semplice operazione pubblicitaria si trasforma rapidamente in un caso di omicidio quando il patriarca della famiglia viene trovato morto, mentre una valanga isola la villa dal resto del mondo. Tra segreti, sospetti e situazioni surreali, Agata si ritrova a indagare insieme al brigadiere Gianni Cuozzo, poliziotto ingenuo ma determinato, in un giallo ironico e imprevedibile dove nulla è come sembra.