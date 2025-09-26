Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Vengono qui presentati i prossimi appuntamenti in programmazione al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 29 Settembre alle 21.00 sarà proiettato, in lingua originale, Dragon Trainer. Azione, Avventura, Commedia – Regia di Dean DeBlois, con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison – USA, Gran Bretagna, 2025, 125 minuti

Per la Rassegna Film di Qualità da Martedì 30 Settembre a Venerdì 3 Ottobre, alle 21.00 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15.00 e alle ore 21.00) sarà proiettato il film 100 Litri di Birra. Commedia – Regia di Teemu Nikki, con Pirjo Lonka, Elina Knihtilä, Ville Tiihonen, Ria Kataja, Jakob Öhrman. – Finlandia, Italia, 2024, 88 minuti In un paesino della Finlandia vivono due sorelle di mezza età, Taina e Pirkko, che di mestiere producono birra artigianale seguendo le orme del padre, un anziano scorbutico considerato il più grande mastro birraio della zona. Taina e Pirkko hanno promesso di produrre 100 litri di birra per l’imminente matrimonio della sorella Päivi, trasferitasi da tempo a Helsinki e costretta a camminare con delle protesi di titanio dopo un incidente causato da Taina. Donne aggressive, risolute e senza peli sulla lingua, le due sorelle sono delle conclamate alcolizzate e senza nemmeno rendersene conto bevono tutta la birra di Päivi e a un giorno di matrimonio sono costrette a trovarne altrettanta. L’unica è comprarla dal loro avversario più temibile racimolando soldi dai creditori che hanno sempre maltratto.

Nel fine settimana Sabato 4 Ottobre, alle 21.00 e Domenica 5 Ottobre, alle 15.30 e 21.00, sarà proiettato Demon Slayer Kimetsu No Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Animazione – Regia di Haruo Sotozaki – Giappone, 2024, 110 minuti Attirato in un agguato dal capo malato dei Demon Slayer, il demone immortale Muzan scatena a sua volta una terribile trappola e imprigiona i cacciatori di demoni nella sua fortezza interdimensionale: il castello dell’infinito. Qui, assediati da numerosissimi demoni minori ma pure minacciati dalle potenti Lune crescenti, i cacciatori cercano di trovare Muzan in un labirinto cangiante con la forma di un castello giapponese.