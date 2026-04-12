Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Ad aprire la programmazione, lunedì 13 aprile alle 21.00, è il film in lingua originale Marty Supreme, inserito anche nella rassegna Film di Qualità in calendario da martedì 14 a venerdì 17 aprile (con doppio spettacolo il mercoledì alle 15.00 e alle 21.00). Diretto da Josh Safdie e interpretato da Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, il film racconta la parabola di Marty Mauser, giovane ambizioso nella New York del dopoguerra, diviso tra un’esistenza ordinaria e un talento straordinario per il tennis da tavolo.

Il suo viaggio lo porta fino a Londra, dove affronta il campionato mondiale, ma la sconfitta contro un prodigio giapponese segna profondamente il protagonista. Da quel momento, il desiderio di rivalsa diventa ossessione, in una storia che intreccia sport, riscatto personale e tensioni storiche legate a un mondo appena uscito dal conflitto.

Nel fine settimana il tono cambia completamente con Un bel giorno, in programma sabato 18 aprile alle 21.00 e domenica 19 aprile alle 15.30 e 21.00. La nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele, porta sullo schermo una storia familiare fatta di equivoci, sentimenti e seconde possibilità.

Protagonista è Tommaso, vedovo e padre di quattro figlie, che vive una vita ordinata e un po’ isolata. Spinto dalla famiglia a rimettersi in gioco, incontra Lara, dando il via a una relazione costruita però su un curioso segreto reciproco: entrambi nascondono l’esistenza dei propri figli. Da qui si sviluppa una commedia degli equivoci che alterna momenti di leggerezza a riflessioni sulle relazioni e sulla difficoltà di ricominciare.