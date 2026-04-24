Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte
Di seguito la Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.
Si parte lunedì 27 aprile alle 21.00 con l’appuntamento dedicato ai film in lingua originale, per l’occasione sarà proiettato Hamnet – Nel nome del figlio. Il film sarà visibile, poi, dal 28 Aprile al 1° Maggio all’interno della rassegna Film di qualità.
Il film affronta una sfida ambiziosa: raccontare William Shakespeare da un punto di vista inedito, quello della moglie, esplorando il dolore per la perdita del figlio Hamnet, morto a soli undici anni. Un evento tragico che segna profondamente la vita della coppia e che, secondo la narrazione, diventa anche fonte di ispirazione per la scrittura dell’“Amleto”, uno dei capolavori più celebri della storia del teatro. Zhao costruisce così un racconto intenso e intimo sul lutto, sull’identità e sul potere trasformativo dell’arte.
Nel fine settimana spazio invece al grande cinema biografico con Michael, diretto da Antoine Fuqua, in programma sabato 2 maggio alle 21.00 e domenica 3 maggio alle 15.30 e alle 21.00. Il film ripercorre la vita e la carriera di Michael Jackson, interpretato da Jaafar Jackson, accompagnando lo spettatore dagli esordi nei Jackson Five fino alla consacrazione come icona globale della musica. Tra performance indimenticabili e momenti più personali, il racconto offre uno sguardo completo sull’uomo e sull’artista, restituendo tutta la complessità di una figura che ha segnato la cultura pop mondiale.