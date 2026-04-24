Di seguito la Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Si parte lunedì 27 aprile alle 21.00 con l’appuntamento dedicato ai film in lingua originale, per l’occasione sarà proiettato Hamnet – Nel nome del figlio. Il film sarà visibile, poi, dal 28 Aprile al 1° Maggio all’interno della rassegna Film di qualità.

Il film affronta una sfida ambiziosa: raccontare William Shakespeare da un punto di vista inedito, quello della moglie, esplorando il dolore per la perdita del figlio Hamnet, morto a soli undici anni. Un evento tragico che segna profondamente la vita della coppia e che, secondo la narrazione, diventa anche fonte di ispirazione per la scrittura dell’“Amleto”, uno dei capolavori più celebri della storia del teatro. Zhao costruisce così un racconto intenso e intimo sul lutto, sull’identità e sul potere trasformativo dell’arte.

Nel fine settimana spazio invece al grande cinema biografico con Michael, diretto da Antoine Fuqua, in programma sabato 2 maggio alle 21.00 e domenica 3 maggio alle 15.30 e alle 21.00. Il film ripercorre la vita e la carriera di Michael Jackson, interpretato da Jaafar Jackson, accompagnando lo spettatore dagli esordi nei Jackson Five fino alla consacrazione come icona globale della musica. Tra performance indimenticabili e momenti più personali, il racconto offre uno sguardo completo sull’uomo e sull’artista, restituendo tutta la complessità di una figura che ha segnato la cultura pop mondiale.