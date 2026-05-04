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Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Si parte lunedì 4 maggio alle 21.00 con la proiezione in lingua originale di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua che racconta la vita e la carriera di Michael Jackson. Un’occasione per riscoprire la figura del Re del Pop nella sua versione più autentica, tra musica, successi e aspetti più intimi della sua storia personale.

Dal 5 all’8 maggio torna invece la rassegna Film di Qualità, con spettacoli serali alle 21.00 e doppia proiezione il mercoledì (alle 15.00 e alle 21.00). In programma 2 cuori e 2 capanne, commedia italiana diretta da Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Il film racconta l’incontro tra due personalità opposte, Alessandra e Valerio, accomunate però da una certa difficoltà nelle relazioni e da un desiderio complicato di genitorialità. Tra equivoci, differenze caratteriali e una gravidanza inaspettata, la storia si sviluppa cercando di capire se due mondi così lontani possano davvero trovare un equilibrio.

Il fine settimana è invece dedicato a uno dei ritorni più attesi dal pubblico: Il diavolo veste Prada 2, in programma sabato 9 maggio alle 21.00 e domenica 10 maggio alle 15.30 e 21.00. A quasi vent’anni dal primo film, tornano sul grande schermo i personaggi iconici che avevano conquistato una generazione, tra moda, ambizione e dinamiche professionali nella frenetica New York. Il sequel promette di riportare gli spettatori nell’universo patinato di “Runway”, tra nuove sfide e vecchie conoscenze, mantenendo intatto il fascino che aveva reso il primo capitolo un vero fenomeno culturale.

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