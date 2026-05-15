Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 18 maggio alle 21.00 spazio alla proiezione in lingua originale de Il diavolo veste Prada 2, atteso sequel del celebre film che aveva conquistato il pubblico internazionale quasi vent’anni fa. Tornano così Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nei panni dei personaggi che hanno reso iconico l’universo della rivista “Runway”, tra moda, ambizione e dinamiche professionali ambientate nella frenetica New York. Un appuntamento pensato per gli spettatori che desiderano vivere il film nella sua versione originale, cogliendone sfumature e interpretazioni senza adattamenti.

Dal 19 al 22 maggio torna invece la rassegna Film di Qualità, con spettacoli alle 21.00 e doppia proiezione il mercoledì, alle 15.00 e alle 21.00. In programma Lady Nazca – La signora delle linee, dramma diretto da Damien Dorsaz che racconta la straordinaria vicenda di Maria Reiche, insegnante tedesca trasferitasi in Perù negli anni Trenta. Affascinata dalle misteriose linee e figure tracciate nel deserto di Nazca, la donna decide di abbandonare la propria vita per dedicarsi completamente allo studio di una delle più enigmatiche testimonianze archeologiche del mondo.

Il film segue il percorso umano e scientifico della protagonista, alle prese con difficoltà, ostacoli e sacrifici personali, restituendo il ritratto di una donna determinata e visionaria. Attraverso la ricostruzione storica e l’atmosfera suggestiva del deserto peruviano, “Lady Nazca” propone una riflessione sul valore della conoscenza, della ricerca e della passione per ciò che ancora oggi continua a interrogare l’umanità.