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Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Il sipario si alza con la Rassegna Film di Qualità, che da martedì 29 settembre a giovedì 1 ottobre proporrà la nuova opera di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. La pellicola, proiettata alle 21.00 con un ulteriore appuntamento pomeridiano mercoledì alle 15.00, vede un cast composto da Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo e Patrick Criado.

Il film racconta la storia di Raul, un regista cinquantenne da cinque anni bloccato dalla mancanza di ispirazione. Proprio mentre inizia a scrivere una nuova sceneggiatura, la sua storica collaboratrice Monica si licenzia per sostenere la compagna in difficoltà, affidando il regista alle cure di Santi, il suo giovane compagno. La trama del nuovo copione si intreccia inevitabilmente con la vita reale del protagonista: la protagonista della storia finzionale, Elsa, attinge a piene mani dalle vicende delle persone a lei vicine, esattamente come fa Raul nella realtà, scatenando un gioco di specchi e relazioni sottili in cui attingere dalla vita quotidiana può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Nel fine settimana lo schermo dell’Auditorium si accenderà invece per i più piccoli e per le famiglie. Sabato 3 ottobre alle 21.00 e domenica 4 ottobre alle 15.30 andrà in scena Toy Story 5, diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris.

In questo nuovo capitolo della celebre saga d’animazione, la cowboy Jessie vive con il terrore di essere abbandonata dalla piccola Bonnie, ma la minaccia più grande per il mondo dei giocattoli non è la crescita dei bambini, bensì l’avvento della tecnologia. L’arrivo di un tablet rischia di spingere all’estinzione i vecchi amici di sempre, spingendo Jessie a chiamare a raccolta Woody, Buzz e l’intera banda. Tra l’arrivo inaspettato di decine di repliche di Buzz Lightyear uscite da un container e i sentimenti del Buzz originale verso Jessie, la squadra dovrà unire le forze per difendere il valore del gioco reale.

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