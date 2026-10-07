Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Il primo appuntamento in calendario è dedicato agli amanti del cinema d’autore con la rinomata Rassegna Film di Qualità. Da martedì 6 a giovedì 8 ottobre, con proiezione serale alle 21.00 (e un doppio appuntamento mercoledì anche alle 15.00), sul grande schermo arrivano I colori del tempo, la nuova commedia firmata dal celebre regista francese Cédric Klapisch.

La pellicola (Francia, 2025, durata 124 minuti) vanta un cast d’eccezione guidato da Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne e Zinedine Soualem. La trama si snoda su un doppio binario temporale: da un lato la Francia contemporanea, dove un gruppo di sconosciuti scopre di essere legato dai geni di Adèle, un’antenata di fine Ottocento; dall’altro la vibrante Parigi della Belle Époque. Attraverso l’ispezione di una vecchia casa in rovina, i protagonisti moderni ricostruiranno il passato della propria famiglia, riscoprendo il viaggio di Adèle tra i salotti borghesi, l’avvento della fotografia e la nascita dell’arte moderna.

Il weekend del Cinema Auditorium sarà invece interamente dedicato al grande intrattenimento per famiglie e ragazzi. Sabato 10 ottobre alle 21.00 e domenica 11 ottobre alle 15.30 andrà in scena Oceania, l’adattamento live-action targato Disney..

Diretto da Thomas Kail e interpretato da Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui (affiancati da John Tui, Frankie Adams e Rena Owen), il film (USA, 2026, durata 115 minuti) riporta in vita la celebre avventura animata a dieci anni dal suo debutto. Un viaggio mozzafiato ricco di azione, comicità e colpi di scena, che vedrà la giovane protagonista spingersi oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui per salvare il proprio popolo.