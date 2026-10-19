Di seguito la Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Per la Rassegna Film di Qualità da Martedì 20 a Giovedì 22 Ottobre sarà proiettato alle 21.00 (doppio spettacolo il mercoledì alle 15.00 e alle 21.00) Allora Balliamo. Regia di Amélie Bonnin con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab, Dominique Blanc. Drammatico, – Francia, 2025, 94 minuti

Cécile, dopo il successo ottenuto in televisione grazie a un cooking show sta per aprire il proprio ristorante insieme al suo compagno. Scopre di essere incinta e, al contempo, si sente in dovere di tornare al paese natio perché il padre, anch’egli ristoratore, ha avuto un infarto. Un film alla francese in cui canzoni e realtà riescono a convivere senza stridere.

Nel fine settimana lo spettacolo è dedicato alle famiglie: Sabato 24 Ottobre alle 21.00 e Domenica 25 Ottobre alle 15.30 sarà infatti possibile vedere Coyote vs Acme. Regia di Dave Green. Animazione, Avventura, Commedia, – USA, 2026, 103 minuti

Willy il Coyote, come al solito, non se la passa bene: la sua infinita caccia al velocissimo e inafferrabile Beep Beep continua a risolversi in una serie di catastrofici fallimenti, spesso determinati dal malfunzionamento della strumentazione e degli esplosivi acquistati per posta dalla ACME. Quando vede alla Tv lo spot dell’avvocato Kevin Avery, pronto a fare causa proprio alla ACME per incidenti da cartone animato, Willy parte per Albuquerque e porta con sé tutta la montagna di prodotti difettosi comprati da ACME. A Kevin la causa sembra troppo grossa, ma l’astuzia del Coyote e la solerzia di una assistente dello studio legale lo portano ad accettarla. Kevin confida di risolvere tutto in un rapido patteggiamento, ma il Coyote dà fuoco alle carte e innesca così una guerra legale senza esclusione di colpi, che coinvolgerà molti dei più celebri personaggi dei Looney Tunes.

Coyote vs. Acme è un legal drama dell’assurdo, è il nuovo Roger Rabbit, è un’opera contro l’impunità delle grandi aziende, contro la sperimentazione sugli animali e, suo malgrado, è anche un’opera che riecheggia la battaglia della propria faticosa distribuzione.