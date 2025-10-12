Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 13 Ottobre alle 21.00 verrà proiettato in lingua oroginale La voce di Hind Rajab. Drammatico – regia di kaouther ben hania, con saja kilani, amer hlehel, clara khoury, motaz malhees. – tunisia, francia, 2025, 89 minuti.

Per la rassegna film di qualità, da Martedì 14 a Venerdì 17 Ottobre alle 21.00 (mercoledì lo spettacolo si terrà anche alle 15.00) verrà proiettato Una sconosciuta a tunisi. Drammatico – regia di mehdi barsaoui con fatma sfarr, nidhal saadi, yassmine dimassi, hela ayed, mohamed ali ben jemaa. francia, tunisia, italia, qatar, 2024, 123 minuti. Aya ha quasi trent’anni, vive ancora con i genitori nel sud della tunisia e ogni giorno viaggia su un minivan per raggiungere l’hotel per turisti in cui lavora come cameriera. sopravvissuta a un incidente ma creduta morta, aya trova inaspettatamente l’occasione per fuggire. raggiunta tunisi, affronta con coraggio una nuova vita con una nuova identità, ma non riesce in realtà a sfuggire al suo destino: testimone infatti di un caso di cronaca che coinvolge la polizia e mette in luce la corruzione del paese, aya dovrà trovare la forza di reagire.

Nel fine settimana Sabato 18 Ottobre alle 21.00 e Domenica 19 Ottobre alle 21.00 sarà proiettato Material love. Commedia – regia di celine song con dakota johnson, chris evans, pedro pascal, zoe winters, marin ireland. finlandia, usa, 2025, 116 minuti. New york city, oggi. lucy è una “combina coppie”: il suo lavoro è quello di abbinare fra di loro i single in base a determinati parametri, che hanno a che fare prevalentemente con la condizione socio-economica e l’appetibilità fisica delle due persone coinvolte. durante la festa di matrimonio di una coppia formata da lucy la donna rivede john, l’uomo con cui aveva condiviso una grande storia d’amore ma che ha lasciato perché, da attore squattrinato, lui non poteva darle le comodità che lei esigeva – e infatti al matrimonio fa ancora il cameriere. Nella stessa circostanza, seduta al tavolo dei single, lucy si imbatte anche in harry, che secondo i suoi parametri professionali è “un unicorno”: super ricco, affascinante, educato, spiritoso e intenzionato ad avere una relazione seria. da quel momento lucy sarà divisa fra due uomini che rappresentano per lei anche due possibilità opposte di futuro.

Per le famiglie Domenica 19 Ottobre alle 15.30 sarà proiettato i puffi, il film.

Animazione – regia di chris miller, matt landon. usa, belgio, italia, australia, gran bretagna, 2025, 89 minuti. Al villaggio dei puffi tutti hanno un nome, che indica un talento o una caratteristica. solo un puffo è ancora senza nome, e per questo si sente emarginato e inutile. ma un incontro casuale con il libro magico gli conferirà poteri unici che lo aiuteranno a guidare un’impresa indispensabile: salvare il grande puffo rapito da rasamella, il fratello ancora più cattivo del mago gargamella. in realtà rasamella vuole mettere le mani proprio sul libro magico, che il grande puffo aveva nascosto nel villaggio a insaputa degli strani ometti blu.