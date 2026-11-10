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Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

La programmazione del Cinema Auditorium di Calolziocorte si apre Lunedì 9 Novembre, alle 21.00 con Ricordati il mio nome, il nuovo dilm di Luca Salmaso. Il film racconta lo spirito, l’umanità e l’impegno quotidiano di operatori e volontari, ponendo al centro la relazione come risposta alla povertà. Sarà presente  Don Roberto Trussardi, Direttore Caritas Diocesana Bergamasca

Per la rassegna film di qualità sarà proiettato, da Martedì 10 a Giovedì 12 Novembre, sempre alle 21.00 (doppia proiezione il Mercoledì alle 15.00 e alle 21.00), La mia famiglia a Taipei. Nel mercato notturno di Taipei Shu-fen gestisce un chiosco che serve noodle: lasciata dal marito da diversi anni, sta ancora affrontando i debiti residui, faticando a gestire l’irrequieta figlia ventenne I-Ann e la piccola I-Jing di 5 anni. La sorella maggiore lavora segretamente come betelnut girl, mentre la minore vaga da sola per la città, provando a interpretare a suo modo il mondo dei grandi. Mentre Shu-fen si lascia andare alla depressione, la situazione le sfugge di mano e le iniziative di I-Ann e I-Jing rischiano di compromettere ulteriormente l’equilibrio famigliare.

Nel fine settimana, Sabato 14 Novembre alle 21.00, sarà visibile Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. Halloween è alle porte, Shaun e tutti gli animali della fattoria si preparano per festeggiarlo al meglio coltivando un magnifico campo di zucche. Ma quando tutto sembrava ormai pronto, il contadino misteriosamente scompare e arriva dal bosco uno spaventoso mostro. Sarà compito di Shaun e i suoi amici salvare la fattoria dalla pelosa creatura e ritrovare l’amato contadino in tempo per la grande festa. Tra esperimenti impazziti e colpi di scena inaspettati, sarà un’avventura a tutta pecora per tutta la famiglia.

Domenica 15, invece, nell’ambito di Calolziocorte a teatro, la compagnia teatrale Filodrammatica San Genesio presenta la commedia Agenzia immobiliare Angelo C.

 

 

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