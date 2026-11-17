Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Per la Rassegna Film di Qualità, sarà trasmesso, da Martedì 17 a Giovedì 19 Novembre, alle 21.00 (con doppia proiezione il Mercoledì alle 15.00 e alle 21.00) Il bene comune.

Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la “cosa giusta”) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un’attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo è considerato un simbolo di resilienza.

A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all’università e nell’attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice.

Nel fine settimana, Sabato 20 (21.00) e Domenica 21 (15.30), sarà disponibile Un tranquillo funerale di famiglia. In occasione della morte di Nicola Mancuso, patriarca della famiglia, i figli Daria e Riccardo si ritrovano dopo molto tempo. Lei si è dovuta trasferire nella casa di campagna per stare vicino ai genitori; la madre Sandra, tra l’altro, ha già avuto due infarti. Riccardo invece ha sempre pensato a sé stesso; è un regista di successo che ha un po’ di ansietta perché il suo nuovo film uscirà tra due settimane. C’è poi Giovanni, marito di Daria, che non trova mai il momento opportuno per chiedere alla moglie della caparra per la casa, perché non vede l’ora di rientrare a Roma. Man mano arrivano tutti i parenti: lo zio Vittorio, rinomato medico e i suoi due figli, Teo e Marco, quest’ultimo in compagnia con la fidanzata Stefania, una naturopata che è molto tesa per questo suo ingresso in famiglia. Poi è il turno lo zio Alfredo che prende sempre di mira il cugino Osvaldo che l’ha accompagnato e spinge la sua sedia a rotelle, Giulia (ex di Marco e assistente di Vittorio), il prete creator Don Mauro e poi, a un certo punto, vicino alla bara, lo sguardo di Daria s’incrocia con quello di una persona affetta da nanismo. Chi è? Quella che doveva essere una cerimonia funebre si trasforma in una guerra familiare all’ultimo sangue.