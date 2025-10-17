Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione settimanale del Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 20 Ottobre alle 21.00 sarà proiettato Material Love, commedia diretta da Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoe Winters e Marin Ireland, una coproduzione tra Finlandia e Stati Uniti del 2025, della durata di 116 minuti.

Da Martedì 21 a Venerdì 24 ottobre, alle 21.00 (con spettacoli anche Mercoledì alle 15.00 e alle 21.00), continua la Rassegna Film di Qualità con Sotto le foglie, film drammatico diretto da François Ozon, con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier e Pierre Lottin, produzione francese del 2024 della durata di 102 minuti. Il film racconta la storia di Michelle, una donna con tre grandi passioni: suo nipote Lucas, la sua migliore amica Marie-Claude e i funghi che raccoglie nei boschi di un piccolo villaggio della Borgogna. L’unica fonte di dolore è il rapporto difficile con la figlia Valérie, che le rinfaccia il passato da prostituta e l’amore eccessivo per il nipote. Dopo un incidente domestico e una quiche di funghi tossici, un fragile equilibrio familiare si spezza: Valérie accusa la madre di averla avvelenata e le impedisce di rivedere Lucas. A cercare di sistemare le cose interviene Vincent, il figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione, ma le sue buone intenzioni finiranno per innescare una spirale tragica.

Nel fine settimana, Sabato 25 Ottobre alle 21.00 e Domenica 26 Ottobre alle 15.30 e 21.00, sarà proiettato La vita va così, una commedia diretta da Riccardo Milani con Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Aldo Baglio, produzione italiana del 2025. Il film narra l’incontro tra due mondi agli antipodi: da un lato Efisio Mulas, un pastore solitario che vive in armonia con la sua terra nel sud della Sardegna, dall’altro Giacomo, potente imprenditore deciso a trasformare quella costa incontaminata in un resort di lusso. Quando Efisio rifiuta di vendere, la disputa si trasforma in una battaglia legale che coinvolge anche Giovanna, una giudice nata in quei luoghi e chiamata a risolvere il conflitto. Sullo sfondo, una comunità divisa tra chi sogna progresso e chi teme di perdere la propria identità. Nella sua ostinazione, Efisio diventa simbolo di resistenza e memoria, consapevole che, anche se “la vita va così”, a volte bisogna fermarsi e scegliere da soli la propria direzione.