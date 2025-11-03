Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito i prossimi appuntamenti al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Lunedì 3 Novembre alle 21.00 è in programma il Film in lingua originale con la proiezione de La gazza ladra, diretto da Robert Guédiguian, con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan e Grégoire Leprince-Ringuet. Si tratta di una commedia francese del 2024 della durata di 101 minuti.

Da martedì 4 a venerdì 7 novembre, sempre alle 21.00 (con spettacoli aggiuntivi ogni mercoledì alle ore 15 e alle ore 21), la Rassegna Film di Qualità propone nuovamente La gazza ladra, di Robert Guédiguian, con gli stessi interpreti principali. Il film racconta la storia di Maria, una donna che ama le ostriche, la musica classica e il suo nipotino, un bambino dotato di un talento precoce per il pianoforte. Determinata a farne un musicista a tutti i costi, Maria noleggia un piano verticale e assume il miglior maestro di Marsiglia per le lezioni private. Tuttavia, non dispone delle risorse economiche per sostenere queste spese e, come la “gazza” di Rossini, finisce per rubare piccole somme ai clienti anziani di cui si prende cura con dedizione. La sua devozione la porta però oltre il limite, arrivando a firmare assegni che non può restituire. Un imprevisto rivela la sua condotta, ma sotto il sole di L’Estaque qualcuno la ama abbastanza da sollevarla dai guai.

Domenica 9 novembre alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale Che rumore fa la felicità.