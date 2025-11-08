RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
sabato, Novembre 8, 2025
Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 10 novembre alle 21.00, per la rassegna Film in lingua originale, il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, diretto da Philip Delaquis e Barbara Miller, con la partecipazione del Dalai Lama. Il film (Wisdom of Happiness, titolo originale), una produzione USA-Svizzera del 2024 della durata di 90 minuti, offre uno sguardo intimo e profondo sul pensiero del leader spirituale tibetano. Attraverso riflessioni, interviste e immagini di viaggio, il documentario esplora i principi della sua filosofia di vita, centrata sulla compassione, la pace interiore e la felicità come forma di equilibrio tra mente e cuore.

Da martedì 11 a venerdì 14 novembre, alle 21.00 (con proiezioni anche il mercoledì alle ore 15 e alle ore 21), la Rassegna Film di Qualità presenta Nonostante, esordio alla regia di Valerio Mastandrea, che ne è anche interprete insieme a Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante e Giorgio Montanini. Si tratta di un dramma italiano del 2024 della durata di 92 minuti. La storia ruota intorno a un uomo in coma che, sospeso tra la vita e la morte, vaga invisibile tra i corridoi di un ospedale, dialogando con altri pazienti che si trovano nella stessa condizione di separazione dal proprio corpo. Il suo vagare ha un tono ironico e surreale, fino a quando una giovane vittima di incidente viene ricoverata nella sua stanza: un incontro che lo costringerà a confrontarsi con la propria esistenza e con il significato profondo dell’essere vivi. Un film intenso e poetico, che alterna leggerezza e introspezione per raccontare con sensibilità il confine sottile tra presenza e assenza.

Nel fine settimana, sabato 15 e domenica 16 novembre alle 21.00, torna Springsteen – Liberami dal nulla, diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham e Odessa Young. Il film, biografico e drammatico, racconta la crisi creativa e personale di Bruce Springsteen all’inizio degli anni ’80, nel periodo che precede la pubblicazione di Nebraska, l’album più intimo e introspettivo della sua carriera. Il racconto segue il “Boss” nel suo isolamento artistico e umano, segnato dal difficile rapporto con il padre e dal peso del successo, in un ritratto che evita l’agiografia per concentrarsi sull’uomo dietro al mito.

Domenica 16 novembre alle 15.30, per il Fine settimana Family, è in programma Heidi – La nuova avventura, film d’animazione diretto da Toby Schwarz e Aizea Roca Berridi, una coproduzione Germania–Spagna–Belgio del 2025, della durata di 78 minuti. In questa nuova storia, Heidi è pronta a partire in vacanza con la sua amica Clara, ma due imprevisti la trattengono tra le montagne: l’arrivo di Schnaittinger, un industriale deciso ad aprire una segheria sul versante dove vive con il nonno, e il ritrovamento di un cucciolo di lince ferito, che la bambina decide di curare. Tra natura incontaminata, coraggio e amore per gli animali, Heidi – La nuova avventura è un racconto per tutta la famiglia che unisce divertimento, ecologia e spirito di solidarietà.

