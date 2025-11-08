Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte.

Lunedì 10 novembre alle 21.00, per la rassegna Film in lingua originale, il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, diretto da Philip Delaquis e Barbara Miller, con la partecipazione del Dalai Lama. Il film (Wisdom of Happiness, titolo originale), una produzione USA-Svizzera del 2024 della durata di 90 minuti, offre uno sguardo intimo e profondo sul pensiero del leader spirituale tibetano. Attraverso riflessioni, interviste e immagini di viaggio, il documentario esplora i principi della sua filosofia di vita, centrata sulla compassione, la pace interiore e la felicità come forma di equilibrio tra mente e cuore.

Da martedì 11 a venerdì 14 novembre, alle 21.00 (con proiezioni anche il mercoledì alle ore 15 e alle ore 21), la Rassegna Film di Qualità presenta Nonostante, esordio alla regia di Valerio Mastandrea, che ne è anche interprete insieme a Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante e Giorgio Montanini. Si tratta di un dramma italiano del 2024 della durata di 92 minuti. La storia ruota intorno a un uomo in coma che, sospeso tra la vita e la morte, vaga invisibile tra i corridoi di un ospedale, dialogando con altri pazienti che si trovano nella stessa condizione di separazione dal proprio corpo. Il suo vagare ha un tono ironico e surreale, fino a quando una giovane vittima di incidente viene ricoverata nella sua stanza: un incontro che lo costringerà a confrontarsi con la propria esistenza e con il significato profondo dell’essere vivi. Un film intenso e poetico, che alterna leggerezza e introspezione per raccontare con sensibilità il confine sottile tra presenza e assenza.

Nel fine settimana, sabato 15 e domenica 16 novembre alle 21.00, torna Springsteen – Liberami dal nulla, diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham e Odessa Young. Il film, biografico e drammatico, racconta la crisi creativa e personale di Bruce Springsteen all’inizio degli anni ’80, nel periodo che precede la pubblicazione di Nebraska, l’album più intimo e introspettivo della sua carriera. Il racconto segue il “Boss” nel suo isolamento artistico e umano, segnato dal difficile rapporto con il padre e dal peso del successo, in un ritratto che evita l’agiografia per concentrarsi sull’uomo dietro al mito.

Domenica 16 novembre alle 15.30, per il Fine settimana Family, è in programma Heidi – La nuova avventura, film d’animazione diretto da Toby Schwarz e Aizea Roca Berridi, una coproduzione Germania–Spagna–Belgio del 2025, della durata di 78 minuti. In questa nuova storia, Heidi è pronta a partire in vacanza con la sua amica Clara, ma due imprevisti la trattengono tra le montagne: l’arrivo di Schnaittinger, un industriale deciso ad aprire una segheria sul versante dove vive con il nonno, e il ritrovamento di un cucciolo di lince ferito, che la bambina decide di curare. Tra natura incontaminata, coraggio e amore per gli animali, Heidi – La nuova avventura è un racconto per tutta la famiglia che unisce divertimento, ecologia e spirito di solidarietà.