Programmazione settimanale al cinema auditorium di calolziocorte

Lunedì 17 novembre alle 21.00 per la rassegna film in lingua originale sarà proiettato Springsteen – Liberami dal nulla, diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham e Odessa Young, un film biografico e drammatico prodotto negli Stati Uniti nel 2025 della durata di 120 minuti.

Da martedì 18 a venerdì 21 novembre alle 21.00, con spettacoli anche il mercoledì alle ore 15.00 e alle ore 21.00, per la Rassegna Film di Qualità sarà in programma Casa in fiamme, diretto da Dani de la Orden e interpretato da Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan e Clara Segura, un dramma spagnolo del 2024 di 105 minuti. La protagonista, Montse, è una donna sola che desidera trascorrere un fine settimana con la famiglia riunita nella casa al mare sulla Costa Brava, che deve vendere. Una scoperta inquietante e una serie di eventi emotivamente esplosivi, tra cui una sparizione e un incendio devastante, mettono però alla prova i fragili equilibri familiari, lasciando aperta la possibilità che proprio dalle ceneri possa rinascere un nuovo legame.

Nel fine settimana, sabato 22 novembre alle 21.00, sarà proiettato Una battaglia dopo l’altra, diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor, un dramma-thriller statunitense del 2025 della durata di 161 minuti. Il film racconta la storia di Bob Ferguson, ex rivoluzionario che ha abbandonato le armi per dedicarsi alla figlia adolescente Willa. Il passato, però, torna a cercarlo attraverso il colonnello Lockjaw, un vecchio nemico deciso a far crescere un movimento suprematista; quando Willa viene rapita, Bob è costretto a tornare alla lotta.

Domenica 23 novembre alle 21.00, per la stagione “Calolziocorte a Teatro 2025/2026”, la Filodrammatica San Genesio presenterà lo spettacolo Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale, fidanzati o rimborsati.