Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte presenta il calendario delle nuove proiezioni e degli eventi che accompagneranno il pubblico nella prima settimana di dicembre, con una programmazione che unisce cinema internazionale, produzioni d’autore italiane e un atteso documentario dedicato a un trio amatissimo.

La settimana si apre Lunedì 1 Dicembre alle 21.00 con il film in lingua originale L’Illusione Perfetta, diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Jesse Eisenberg, Dave Franco, Rosamund Pike, Woody Harrelson e Isla Fisher. Il nuovo capitolo del fortunato filone thriller statunitense (2025, 112 minuti) riporta in scena i Cavalieri della Magia a dieci anni dalla loro scomparsa, tra illusioni, identità incerte e un ritorno che potrebbe essere reale… o forse no.

Da Martedì 2 a Venerdì 5 Dicembre, sempre alle 21.00 e con le consuete proiezioni del mercoledì anche alle 15.00, torna la Rassegna Film di Qualità, che propone Le Città di Pianura, diretto da Francesco Sossai. Un film italo-tedesco (2025, 100 minuti) che esplora un Veneto rurale dai toni quasi western, seguendo le peripezie tragicomiche di Doriano e Carlobianchi, amici inseparabili e sognatori disillusi, alla ricerca di un vecchio compagno appena rientrato dall’Argentina e forse custode di un misterioso “tesoro”. Accanto a loro, un giovane studente di architettura che imparerà a confrontarsi con un modo di vivere tanto caotico quanto autentico.

Il fine settimana sarà invece dominato da uno degli appuntamenti più attesi del periodo. Sabato 6 Dicembre alle 21.00, Domenica 7 Dicembre alle 15.30 e 21.00 e Lunedì 8 Dicembre alle 21.00 arriva Attitudini: Nessuna, film di Sophie Chiarello che accompagna Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti in un percorso a ritroso nella loro storia artistica e umana. Un documentario italiano (2025, 123 minuti) che ripercorre le origini del celebre trio, il loro talento, l’amicizia e la sorprendente traiettoria che li ha resi una delle formazioni comiche più amate dal pubblico.

Una programmazione varia, che alterna risate, introspezione, avventura e sguardi d’autore: un invito a tornare in sala e a lasciarsi sorprendere, ancora una volta, dalla magia del grande schermo.