Programmazione settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Il Cinema Auditorium di Calolziocorte presenta la nuova settimana di programmazione, che si apre lunedì 15 dicembre alle 21.00 con il film in lingua originale Bugonia, l’atteso nuovo lavoro di Yorgos Lanthimos. Nel cast Jesse Plemons, Aidan Delbis ed Emma Stone, protagonisti di una commedia fantascientifica ambientata in una realtà inquietante e surreale. La storia segue Teddy, un uomo che vive ai margini di una grande città e lavora come imbustatore per una multinazionale delle spedizioni. Nella sua casa disordinata si occupa delle api – in pericolo di estinzione – e del cugino Donald, rimasto solo. Convinto che la scomparsa delle api sia il preludio della fine dell’umanità e che gli alieni siano già infiltrati tra gli esseri umani, Teddy rapisce Michelle Fuller, amministratrice delegata di una potente azienda farmaceutica, persuaso che sia in realtà l’imperatrice degli Andromediani. La donna, dal canto suo, crede che Teddy sia vittima di un grave disturbo psicologico. Tra i due si apre un confronto serrato, fisico e mentale, che si intensifica con l’avvicinarsi di una imminente eclissi lunare.

Il film Bugonia sarà anche il protagonista della Rassegna Film di Qualità, in programma da martedì 16 a venerdì 19 dicembre, sempre alle 21.00, con le consuete proiezioni pomeridiane del mercoledì alle 15.00 e alle 21.00.

Il fine settimana sarà invece dedicato ad appuntamenti speciali: sabato 20 dicembre spazio al tradizionale Saggio Virtus in Ludis, mentre domenica 21 dicembre, alle 21.00, torna la rassegna “Calolziocorte a Teatro 2025/2026”. La Compagnia teatrale Anonimi Villani porterà in scena la commedia Il Convento di Suor Giuliva, una serata di teatro popolare che chiuderà la settimana all’insegna del divertimento.