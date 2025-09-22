Programmazione Settimanale al Cinema Auditorium di Calolziocorte

Da Lunedì 22 a Domenica 28 Settembre il Cinema Auditorium di Calolziocorte offre diverse serate di svago con un’ampia scelta di titoli.

Partendo dai Film in lingua originale, Lunedì 22 Settembre alle 21.00, verrà proiettato Black Tea, Drammatico – Regia di Abderrahmane Sissako, con Nina Melo, Han Chang, Ke-Xi Wu, Michael Chang, Yu Pei-Jen. – Francia, Lussemburgo, Mauritania, 2024, 110 minuti.

Aya ha lasciato dinanzi all’officiante colui che doveva diventare suo marito. Ha abbandonato poi la Costa d’Avorio per andare a vivere a Guangzhou (Canton) nel quartiere denominato “Chocolate City” perché abitato da numerosi immigrati africani. Qui lavora per Cai, un coltivatore e raffinato estimatore delle più diverse specie di piante del the. Tra i due nasce progressivamente un’intimità non priva di problemi.

Da martedì 23 a Venerdì 26 si tiene la Rassegna Film di Qualità, con spettacoli sempre alle 21.00 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15.00 e alle ore 21.00).

Il film che verrà proiettato è Noi e Loro, Drammatico – Regia di Delphine Coulin, Muriel Coulincon Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Arnaud Rebotini, Édouard Sulpice – Belgio, Francia, 2024, 110 minuti.

Pierre è un ferroviere cinquantenne che sta crescendo da solo, dopo la morte della moglie, i due figli. Louis, il minore, ha finito gli studi superiori e può lasciare Villerupt per studiare nella non economica Parigi. L’altro, Fus, gioca a calcio, ha una competenza da metalmeccanico e si sta pericolosamente avvicinando a gruppi di estrema destra dei quali condivide le idee e le modalità di azione. Pierre ha tutt’altri ideali e si trova in difficoltà a gestire il rapporto con il figlio.

Sabato 27 alle 21.00 e Domenica 28 alle 15.30 e alle 21.00, sarà proiettato Dragon Trainer, una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo. Azione, Avventura, Commedia – Regia di Dean DeBlois, con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison – USA, Gran Bretagna, 2025, 125 minuti.

Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l’Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un’insolita amicizia con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga.