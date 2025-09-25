Programmazione settimanale al Cinema Cardinal Ferrari di Galbiate

Di seguito la programmazione della settimana della sala “C. Ferrari” di Galbiate. ù

In prima visione Mercoledì 24/09/2025 ore 21.00 I Roses; Giovedì 25/09/2025 ore 15.00 Enzo; Giovedì 25/09/2025 ore 21.00 Come ti muovi sbagli. Il prezzo di ingresso per questi film è di 3,50 euro.

Venerdì 26/09/2025 ore 21.00, Lunedì 29/09/2025 ore 21.00 e Giovedì 02/10/2025 ore 15.00 e 21.00 sarà proiettato Guida pratica per insegnanti nell’ambito della rassegna Cineforum “I Colori del cinema – 2025-26”. Venerdì i film saranno presentati e commentati da Gabriele Lingiardi, Giornalista e Critico Cinematografico. Il prezzo di entrata singola è di 6 euro (giovedì ore 15.00 € 5,00).

In prima visione assoluta, Sabato 27/09/2025 ore 21.00, Domenica 28/09/2025 ore 18.00 e 21.00 e Martedì 30/09/2025 ore 15.00 e 21.00, verrà proiettato Esprimi un desiderio. Il prezzo intero è di 7 euro, il ridotto di 5 euro.

Sabato 27/09/2025 ore 17.30 e Domenica 28/09/2025 ore 16.00 è il turno di Grand Prix, sempre a 7 euro.