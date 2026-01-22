Programmazione Settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Al Cinema Palladium prosegue una settimana di grande cinema che unisce il successo clamoroso del pubblico alla proposta culturale della rassegna invernale. Da una parte il ritorno in sala di Buen Camino, film-evento di Checco Zalone, dall’altra la ripresa dell’undicesima edizione de I giovedì del Palladium, appuntamento ormai consolidato per gli amanti del cinema di qualità.

Dopo aver battuto ogni record, Buen Camino torna sul grande schermo per un’ulteriore settimana, offrendo un’ultima occasione a chi non l’avesse ancora visto o volesse rivederlo. Le proiezioni sono in programma venerdì 23, sabato 24 e lunedì 26 gennaio alle 21.00, mentre domenica 25 gennaio il film sarà proposto sia alle 17.00 che alle 21.00.

Accanto al grande successo commerciale, il Palladium rinnova anche il suo impegno culturale. Giovedì 22 gennaio alle 21.00 riparte infatti la rassegna I giovedì del Palladium, giunta al suo undicesimo anno, che proporrà dieci film selezionati con attenzione, spaziando tra generi e cinematografie diverse, dal dramma alla commedia, con opere italiane, francesi e spagnole.

Ad aprire la rassegna sarà Fuori la verità, dark comedy italiana diretta da Davide Minnella, regista dal solido background televisivo. Il film mette in scena la grottesca vicenda della famiglia Moretti, che decide di partecipare a un reality show in diretta con in palio un milione di euro, nel quale vige un’unica regola: dire sempre la verità. Un espediente narrativo che fa emergere segreti, rancori e tradimenti, incrinando progressivamente l’equilibrio familiare. Nel cast figurano Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, quest’ultima nei panni di una conduttrice elegante quanto spietata.