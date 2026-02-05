Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Esaurito il benefico tsunami firmato Checco Zalone il grande schermo passa ora il testimone a una commedia gialla italiana in prima visione da Venerdì 6 a Lunedì 9 Febbraio, sempre alle 21.00. Si tratta di Agata Christian – Delitto sulle nevi, film che vede tra i protagonisti Christian De Sica e Lillo, affiancati da un cast corale che comprende Maccio Capatonda, Paolo Calabresi e Chiara Francini.

Il titolo riprende il nome del personaggio interpretato da De Sica, Christian Agata, celebre detective e criminologo chiamato in Valle d’Aosta per prestare volto e notorietà a uno spot pubblicitario della storica azienda di giochi da tavolo Cullmann. Quella che dovrebbe essere una semplice operazione promozionale prende però una piega inattesa quando una valanga isola completamente il castello dei Cullmann, location delle riprese, e il magnate proprietario viene improvvisamente ritrovato morto. Tocca così ad Agata Christian scoprire l’assassino, affiancato dal brigadiere Gianni Cuozzo, poliziotto di provincia ingenuo e pasticcione interpretato da Lillo. Da qui si innesca una girandola di equivoci, sospetti e situazioni comiche che danno ritmo a un’indagine dichiaratamente surreale. Il film gioca apertamente con la parodia di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, coinvolgendo tutti gli ospiti del castello, dalla moglie del magnate a un influencer deciso ad acquistare l’azienda. Chi è il colpevole? L’unico modo per scoprirlo è accomodarsi in sala.

Sul versante del cinema di qualità, il terzo appuntamento della rassegna del giovedì propone invece The Life of Chuck, produzione statunitense tratta da un romanzo di Stephen King, che per una volta abbandona le atmosfere horror per raccontare una storia intimista e profondamente umana. Il film è strutturato in tre capitoli, presentati in ordine inverso rispetto alla cronologia, e ripercorre la vita di Charles “Chuck” Krantz, un banchiere che muore a soli 39 anni a causa di una grave malattia. Attraverso questo racconto a ritroso emergono momenti di grande tenerezza, lampi di gioia e sorprendenti scene di danza, passione ereditata dalla nonna materna, che alleggeriscono il tono senza mai banalizzarlo. The Life of Chuck è un film che invita a riscoprire il valore del tempo, dell’amore, della memoria e della bellezza nascosta nel quotidiano. Una visione che lascia il segno e dalla quale si esce, semplicemente, un po’ migliori.