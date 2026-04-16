Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Arriva nel weekend The Drama – Un segreto è per sempre, nuova prima visione con la coppia di attori del momento: Zendaya e Robert Pattinson. Il film sarà proiettato venerdì 17 aprile, sabato 18 aprile, domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile, sempre alle 21.00.

Diretto dal regista norvegese Kristoffer Borgli, The Drama si presenta inizialmente come una commedia romantica, ma ben presto prende una piega più inquieta, mescolando thriller, surreale e tensioni psicologiche. Emma e Charlie si conoscono casualmente in un bar e, due anni dopo, si trovano a una settimana dal matrimonio.

Durante una serata con un’altra coppia di amici, nasce un gioco apparentemente innocente: raccontare la peggiore cosa fatta nella propria vita. Ma la confessione di Emma finisce per sconvolgere Charlie e mette in crisi non solo i preparativi delle nozze, ma anche l’equilibrio dell’intero gruppo. Tra equivoci, imbarazzi e momenti disturbanti, il film offre anche una riflessione amara sui difetti e sulle fragilità della società americana contemporanea.

Zendaya e Pattinson, per la prima volta insieme sul grande schermo, convincono grazie a un’intesa intensa e credibile. Il finale, costruito come un rewind che riporta tutto all’inizio, lascia lo spettatore con una domanda aperta: forse la vita è davvero un continuo ripartire.

Spazio anche alle famiglie e ai più giovani con Super Mario Galaxy – Il Film, in programma domenica 19 aprile alle 17.00. Si tratta dell’ultima occasione per vedere al cinema il celebre idraulico baffuto della Nintendo, protagonista di avventure colorate e divertenti insieme al fratello Luigi. Un appuntamento pensato per trascorrere un pomeriggio sereno e spensierato.