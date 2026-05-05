Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Grande ritorno sul grande schermo per Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, che torna in programmazione per un’ultima settimana al cinema grazie al grande successo di pubblico. Il film sarà proiettato venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21, domenica 10 maggio alle ore 17 e 21, e lunedì 11 maggio alle ore 21.

La pellicola, già definita il biopic del momento, si sta rivelando un vero e proprio campione d’incassi, avvicinandosi al traguardo dei due milioni di spettatori. Un risultato che conferma l’enorme interesse verso la figura del Re del Pop, artista capace di segnare in modo indelebile la storia della musica mondiale.

Il film ripercorre la vita di Michael Jackson sin dagli esordi, partendo dall’infanzia a Gary, in Indiana, in una famiglia numerosa e con difficoltà economiche. È qui che emergono fin da subito il talento e il carisma del giovane Michael, destinato a diventare il leader dei Jackson Five e, successivamente, una star globale.

Interpretato dal nipote Jafar Jackson, il film racconta una carriera straordinaria, fatta di successi planetari e brani entrati nella storia, ma anche di momenti complessi e controversi. Non manca uno sguardo più intimo sull’artista, tra fragilità personali, impegno nel sociale e spettacoli sempre più grandiosi e visionari.