Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito la programmazione settimanale del Cinema Palladium di Lecco.
Per la Rassegna del Giovedì verrà proiettato il film Il caso Belle Steiner Giovedì 9 Ottobre alle 21.00.
Il caso belle Steiner terzo film della rassegna del giovedì è un noir liberamente tratto da un romanzo del prolifico giallista belga Georges Simenon, inventore del commissario Maigret.
La storia è ambientata nella Francia odierna e ci racconta del ritrovamento di Belle, una giovane ragazza trovata uccisa nella casa di una coppia di amici di famiglia che la ospitavano per frequentare il liceo cittadino.
Al momento dell’assassinio in casa c’era solo il marito, docente nel liceo frequentato dalla ragazza, che diviene il principale sospettato.
Ma la vicenda non è così semplice e non sarà priva di colpi di scena.
La storia è ambientata nella Francia odierna e ci racconta del ritrovamento di Belle, una giovane ragazza trovata uccisa nella casa di una coppia di amici di famiglia che la ospitavano per frequentare il liceo cittadino.
Al momento dell’assassinio in casa c’era solo il marito, docente nel liceo frequentato dalla ragazza, che diviene il principale sospettato.
Ma la vicenda non è così semplice e non sarà priva di colpi di scena.
In prima visione verrà proiettato Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12 e Lunedì 13 Ottobre alle 21.00 (domenica anche alle 18.00) il film Il Professore e il Pinguino.
Il Professore e il pinguino, diretto da Peter Cattaneo, diventato celebre nel 1997 per il suo “Full Monty – Squattrinati organizzati”.
Il film è un BOAT, ovvero “Based On A True Story”, cioè tratto da una storia vera e ci racconta di un professore inglese, cinico, disilluso e demotivato che accetta di andare ad insegnare in Argentina presso un college frequentato da rampolli delle ricche famiglie del luogo.
Siamo nel 1976 e la dittatura militare è alle porte e nella società argentina regnano divisioni e rancori.
Durante una breve vacanza in Uruguay il professore salva da morte sicura un piccolo pinguino, battezzato Juan Salvador che clandestinamente si porta a casa, violando le regole della scuola diretta da un brusco e autoritario preside.
Da qui inizia un percorso che coinvolgerà l’intera scolaresca, con risvolti anche irriverenti che richiamano al celebre “L’attimo fuggente” interpretato da Robin Williams.
Nel ruolo del docente Steve Coogan, irlandese, attore comico ed eclettico, dalla vita a volte spericolata.
Un film dove ci si può commuovere, ma anche divertire sorridendo.
Il film è un BOAT, ovvero “Based On A True Story”, cioè tratto da una storia vera e ci racconta di un professore inglese, cinico, disilluso e demotivato che accetta di andare ad insegnare in Argentina presso un college frequentato da rampolli delle ricche famiglie del luogo.
Siamo nel 1976 e la dittatura militare è alle porte e nella società argentina regnano divisioni e rancori.
Durante una breve vacanza in Uruguay il professore salva da morte sicura un piccolo pinguino, battezzato Juan Salvador che clandestinamente si porta a casa, violando le regole della scuola diretta da un brusco e autoritario preside.
Da qui inizia un percorso che coinvolgerà l’intera scolaresca, con risvolti anche irriverenti che richiamano al celebre “L’attimo fuggente” interpretato da Robin Williams.
Nel ruolo del docente Steve Coogan, irlandese, attore comico ed eclettico, dalla vita a volte spericolata.
Un film dove ci si può commuovere, ma anche divertire sorridendo.