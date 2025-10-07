Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Il Professore e il pinguino, diretto da Peter Cattaneo, diventato celebre nel 1997 per il suo “Full Monty – Squattrinati organizzati”.

Il film è un BOAT, ovvero “Based On A True Story”, cioè tratto da una storia vera e ci racconta di un professore inglese, cinico, disilluso e demotivato che accetta di andare ad insegnare in Argentina presso un college frequentato da rampolli delle ricche famiglie del luogo.

Siamo nel 1976 e la dittatura militare è alle porte e nella società argentina regnano divisioni e rancori.

Durante una breve vacanza in Uruguay il professore salva da morte sicura un piccolo pinguino, battezzato Juan Salvador che clandestinamente si porta a casa, violando le regole della scuola diretta da un brusco e autoritario preside.

Da qui inizia un percorso che coinvolgerà l’intera scolaresca, con risvolti anche irriverenti che richiamano al celebre “L’attimo fuggente” interpretato da Robin Williams.

Nel ruolo del docente Steve Coogan, irlandese, attore comico ed eclettico, dalla vita a volte spericolata.

Un film dove ci si può commuovere, ma anche divertire sorridendo.