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Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Grande attesa per The Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo dell’universo di Star Wars che arriva in prima visione mondiale anche nella nostra sala. Il film sarà proiettato venerdì 22 e sabato 23 maggio alle ore 21, domenica 24 maggio alle 17.00 e 21.00, e lunedì 25 maggio alle 21.00.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi dagli appassionati della celebre saga creata da George Lucas. Diretto da Jon Favreau, il film porta sul grande schermo i personaggi già amatissimi della serie televisiva “The Mandalorian”, con Pedro Pascal nuovamente nei panni del cacciatore di taglie Din Djarin e la presenza di Sigourney Weaver nel ruolo del Colonnello Ward.

La storia è ambientata dopo la caduta dell’Impero, in una galassia ancora segnata dal caos e dall’instabilità politica. Mentre la Nuova Repubblica fatica a ristabilire l’ordine e a difendere gli ideali dell’Alleanza Ribelle, Din Djarin continua a muoversi ai margini della legge insieme a Grogu, il misterioso piccolo alieno legato alla Forza e appartenente alla stessa specie di Yoda.

La nuova missione affidata al Mandaloriano si trasforma presto in un viaggio pericoloso tra minacce sconosciute, territori senza controllo e il ritorno di figure oscure come Rotta the Hutt, figlio di Jabba. Al centro del racconto rimane però il profondo rapporto tra Din Djarin e Grogu, un legame fatto di protezione reciproca, fiducia e sopravvivenza in una galassia sempre più instabile.

Tra azione, avventura e atmosfere epiche, “The Mandalorian and Grogu” promette di conquistare tanto i fan storici di Star Wars quanto il nuovo pubblico, riportando sul grande schermo tutto il fascino di una delle saghe più amate della storia del cinema.

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