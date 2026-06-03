Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Venerdì 5 giugno, Sabato 6 giugno, Domenica 7 giugno e Lunedì 8 giugno, sempre alle 21.00 (con doppia proiezione per domenica alle 17.00) sarà proiettato il film Tuner – L’accordatore.

Niki White è un ex bambino prodigio del pianoforte, ma le sue aspirazioni di successo sono state stroncate da una iperacusia che gli ha impedito di proseguire in una carriera che sarebbe stata brillante, considerate le su notevolissime doti pianistiche.

L’iperacusia è una malattia che rende ogni rumore, anche il più piccolo, insopportabile, tanto che Niki (interpretato da Leo Woodall) deve girare sempre armato di tappi per le orecchie e in alcuni casi con delle cuffie.

La malattia, però, l’ha dotato di un orecchio “assoluto”, tanto da percepire ogni piccolissimo rumore e distinguere a orecchio ogni nota e accordo che vengono suonati sulla tastiera.

Si guadagna da vivere facendo l’accordatore di pianoforti, per lo più in case di ricchi e borghesi che non apprezzano lo strumento, ridotto spesso a oggetto di arredamento.

Il suo mentore e datore di lavoro è Harry Horowitz interpretato alla grande da Dustin Hoffman, che a 88 anni ci dà un’altra lezione attoriale che da sola vale il prezzo del biglietto.

Niki, per una serie di coincidenze, si trova coinvolto con una banda di criminali europei che, dietro la funzione di security e di vigilanza, in realtà è dedita a svaligiare le casseforti dei ricchi proprietari di pianoforte.

Con il suo udito formidabile riesce a sentire il rumore degli ingranaggi e ad aprirle con una certa facilità!

Naturalmente i ladri non si lasciano sfuggire un elemento con queste capacità e Niki non riesce a sganciarsi da loro.

Il film è un mix di thriller, commedia romantica (conosce Ruthie giovane e ambiziosa pianista e fra i due nasce una love story) e anche di musica.

La vicenda s’ingarbuglia a seguito di un antico orologio che deriva da uno dei furti e che Niki regala a Ruthie e il finale, ovviamente, sarà il caso di scoprirlo in sala.

Da segnalare un cameo di Jean Reno nei panni di un celebrato maestro musicale.