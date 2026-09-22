Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco
Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.
L’offerta cinematografica si apre con le proiezioni in prima visione del film Oceania, in programmazione venerdì 25 settembre alle 21.00, sabato 26 settembre alle 21.00 e domenica 27 settembre alle ore 17.00.
La serata di domenica 27 settembre prosegue poi alle 20.30 con la proiezione di Odissea, titolo che tornerà in replica anche nella serata di lunedì 28 settembre alle 21.00. Nella giornata di martedì 29 settembre la sala osserverà invece il consueto turno di riposo.
Mercoledì 30 settembre sarà la volta di una speciale serata evento ad ingresso gratuito intitolata Il Bene Comune, organizzata in occasione dell’inaugurazione delle nuove poltroncine della sala.
Infine, la programmazione si concluderà giovedì 1° ottobre con la proiezione del film Nel tepore del ballo, appuntamento che segnerà l’inizio ufficiale dell’edizione autunno 2026 della rassegna I Giovedì del Palladium.