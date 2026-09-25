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Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

La serata di inaugurazione ufficiale è fissata per mercoledì 30 settembre, occasione in cui i volontari del cinema intendono offrire alla cittadinanza un evento speciale ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Durante la cerimonia verrà svelato al pubblico il restyling realizzato nel corso dei mesi estivi. L’intervento ha visto la posa di una nuova pavimentazione, l’installazione di un servoscala per disabili e l’introduzione di 338 poltroncine che conferiscono un tocco di modernità e garantiscono il massimo comfort agli spettatori. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, la serata proseguirà con la proiezione de Il bene comune, diretta e interpretata da Rocco Papaleo al fianco di un ricco cast femminile composto da Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo, per raccontare una storia di riscatto sociale ambientata nel Parco Nazionale del Pollino.

Accanto al grande evento inaugurale, la programmazione della settimana propone un’ampia scelta di pellicole in prima visione. Si comincia con il film d’animazione Oceania, in cartellone venerdì 25 e sabato 26 settembre alle 21.00, oltre a domenica 27 settembre alle 17.00. Spazio poi al’Odissea, programmato per domenica 27 settembre alle 20.30 e lunedì 28 settembre alle 21.00.

L’altro grande appuntamento della settimana è fissato per giovedì 1 ottobre, data che segna l’inizio ufficiale dell’edizione autunno 2026 de I Giovedì del Palladium. L’apertura della rassegna è affidata all’ultimo lavoro di Pupi Avati, intitolato Nel tepore del ballo, che vede tra i protagonisti Massimo Ghini, Giuliana De Sio, Isabella Ferrari e Diego Abatantuono

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