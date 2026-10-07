Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Giovedì 8 ottobre alle 21.00, la rassegna I giovedì del Palladium propone il quarto lavoro da regista e protagonista di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif: …che Dio perdona a tutti.

Nella commedia, Pif veste i panni di Arturo, un immobiliarista di successo con una grande passione per i dolci siciliani e un’insofferenza viscerale verso la religione, che non frequenta ormai da quarant’anni. L’equilibrio della sua vita va tuttavia in frantumi quando si innamora di Flora (interpretata da Giulia Buscemi), erede di una celebre famiglia di pasticceri ma anche fervente cattolica praticante. Per conquistarla, Arturo tenta di fingersi un devoto credente, finché la situazione precipita quando inizia ad essergli visibile un gentile signore in abiti bianchi dalla spiccata somiglianza con Papa Francesco. Nel cast figura anche un brillante Francesco Scianna per una commedia brillante ed esilarante.

Da venerdì 9 a lunedì 12 ottobre (venerdì, sabato e lunedì alle 21.00, domenica alle 17.00), lo schermo del Palladium ospita in prima visione l’intenso film d’avventura Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio.

Interpretato da Brad Pitt nei panni di James, un ex ufficiale delle Special Forces americane segnato dal disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il film racconta una toccante storia di sopravvivenza. Rimasto solo al mondo, James ha adottato Odin, un cane affetto dai suoi stessi traumi. Quando il loro aereo precipita nei territori più remoti e isolati dell’Alaska, i due – seppur feriti – dovranno intraprendere una drammatica traversata di 90 chilometri nella natura incontaminata e ostile, affrontando le insidie del territorio e la fauna selvatica.

Fuori Orario / Ultima Occasione: Digger

Infine, domenica 11 ottobre alle 20.30, appuntamento speciale e ultima occasione per vedere sul grande schermo Digger (Lo scavatore), l’ultima attesa opera del regista messicano Alejandro González Iñárritu (già vincitore di 5 premi Oscar e regista di Birdman e Revenant – Il redivivo).

Nonostante la presenza di un incisivo Tom Cruise nei panni del magnate del petrolio Digger Rockwell, la pellicola ha sorpreso la critica e il pubblico per la sua spietata carica satirica e distopica sul tema del disastro ecologico e sui legami tra potere e politica negli USA. Un’opera destinata a far parlare a lungo di sé, da riscoprire assolutamente in sala.