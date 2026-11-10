Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Giovedì 12 novembre alle 21.00 con la rassegna I giovedì del Palladium, che vedrà la programmazione di Allora Balliamo. Cécile è in un momento delicato della sua vita: una sua apparizione televisiva le ha procurato una notevole visibilità al punto che sta per aprire un suo ristorante, scopre di essere incinta e il padre (anche lui ristoratore) ha subito un infarto. Si cominciaallecon la rassegna I giovedì del Palladium, che vedrà la programmazione di. Cécile è in un momento delicato della sua vita: una sua apparizione televisiva le ha procurato una notevole visibilità al punto che sta per aprire un suo ristorante, scopre di essere incinta e il padre (anche lui ristoratore) ha subito un infarto. Torna alla città di origine e tra vecchi amori, rapporti conflittuali con il padre e sogni infranti Cécile deve barcamenarsi.

Ci riuscirà? Una commedia garbata, accompagnata a sprazzi da musica con uno stile tipicamente transalpino.

Venerdì 13 alle 21.00, Sabato 14 alle 21.00, Domenica 15 alle 17.00 e alle 20.30 e Lunedì 16 novembre alle 21.00, sarà proiettato, in prima visione, Se domani non torno.

Dopo il successo della prima settimana vie riproposto il film del momento, gratto dal libero “Cara Giulia” scritto da Gino Cecchettin.

Sono passati tra anni dalla scomparsa e dalla uccisione di Giulia, ma i familiari il padre Gino e la sorella maggiore Elena, non si arrendono e tramite la Fondazione intendono “continuare a fare rumore” sulle vicende che ancor oggi colpiscono con ferocia le donne.

Nel corso della prima proiezione abbiamo ospitato con grande piacere TELEFONO DONNA LECCO aps che dal 1988 si adopera per assistere le donne che si trovano in situazione di difficoltà.

Continuano i contatti con gli Istituti scolastici superiori che hanno chiesto di organizzare delle matinées nella nostra sala per assistere alla proiezione del film, inserendolo in un percorso formativo ed educativo rivolto ai giovani, com’era Giulia che aveva solo 22 anni.