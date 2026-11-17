Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco
Di seguito la proiezione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.
Si inizia con la rassegna I giovedì del Palladium, all’interno della quale è presentato Ultimo Schiaffo, in scena Giovedì 19 Novembre alle 21.00.
Petra e Jure sono due fratelli e sopravvivono in uno sperduto paesino friulano. Petra è sveglia, Jure un po’ meno. Si arrangiano con lavoretti precari e mal pagati fino a quando non si imbattono in un cane che vaga per le strade. Petra fiuta l’occasione di una lauta ricompensa se venisse riconsegnato alla padrona. O è meglio rapirlo e chiedere un riscatto?
Matteo Oleotto e Giuseppe Battiston si ritrovano dopo alcune fortunate serie televisive e a distanza di 12 anni da ZORAN E IL MIO NIPOTE SCEMO, sempre girato nell’estremo Nord Est italiano e con una storia di provincia, da noi proposta in occasione della prima rassegna del 2014.
Un film italiano, una dark comedy non priva di cinismo e di cattiveria che riconcilia con il cinema.
Un film italiano, una dark comedy non priva di cinismo e di cattiveria che riconcilia con il cinema.
In prima visione da Venerdì 20 a Lunedì 23 Novembre sempre alle 21.00 (doppia proiezione Domenica 22 alle 16.00 e alle 21.00) sarà visibile Wild Horse Nine. Nello stesso weekend, Sabato 21 alle 18.00 e Domenica 22 alle 18.30 ci sarà spazio anche per Se domani non torno.
Per Wild Horse Nine il regista irlandese Martin Mc Donagh, quello di TRE MANIFESTI A EBBING, si propone con un film presentato a Venezia all’insegna del cinismo e del paradosso.
1973, Cile, siamo proprio poco prima del golpe che porterà al governo i militari e il criminale Pinochet.
Chris e Lee sono due agenti della CIA americana che si ritrovano nell’isola di Pasqua e sono mandati lì per costruirsi un alibi sul ruolo avuto dalla intelligence statunitense nell’organizzazione e nel sostegno al golpe cileno che vedrà cadere sul campo Salvador Allende.
Chris è disilluso e inizia ad avere problemi di demenza e di memoria, tant’è che il suo sperimentato sodale Lee (Samuel Rockwell) è inviato in sua compagnia per tenerlo d’occhio ed evitare che spifferi i numerosi segreti che la sua attività ha comportato negli anni di operatività come agente della CIA.
A complicare le cose nell’isola ci sono Monica e Alicia, due studentesse dichiaratamente di sinistra e con le quali Chris inizia un rapporto di amicizia estremamente pericoloso per la segretezza della CIA.
Ma le cose non sempre sono quello che appaiono e dietro ogni persona può nascondersi qualcosa di inatteso. A completare il cast Steve Buscemi
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Lecco
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17 Novembre 2026
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