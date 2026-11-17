Di seguito la proiezione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Ultimo Schiaffo, in scena Giovedì 19 Novembre alle 21.00. Si inizia con la rassegna I giovedì del Palladium, all’interno della quale è presentato, in scenaalle Petra e Jure sono due fratelli e sopravvivono in uno sperduto paesino friulano. Petra è sveglia, Jure un po’ meno. Si arrangiano con lavoretti precari e mal pagati fino a quando non si imbattono in un cane che vaga per le strade. Petra fiuta l’occasione di una lauta ricompensa se venisse riconsegnato alla padrona. O è meglio rapirlo e chiedere un riscatto? Matteo Oleotto e Giuseppe Battiston si ritrovano dopo alcune fortunate serie televisive e a distanza di 12 anni da ZORAN E IL MIO NIPOTE SCEMO, sempre girato nell’estremo Nord Est italiano e con una storia di provincia, da noi proposta in occasione della prima rassegna del 2014.

Un film italiano, una dark comedy non priva di cinismo e di cattiveria che riconcilia con il cinema.

In prima visione da Venerdì 20 a Lunedì 23 Novembre sempre alle 21.00 (doppia proiezione Domenica 22 alle 16.00 e alle 21.00) sarà visibile Wild Horse Nine. Nello stesso weekend, Sabato 21 alle 18.00 e Domenica 22 alle 18.30 ci sarà spazio anche per Se domani non torno.